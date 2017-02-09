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(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor duran top ve orta çalıştı

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile...

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Safet Susic gözetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Toplu halde yapılan koşuda futbolculara teknik direktör Susic de eşlik etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular duran top ve orta çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda taktik maçıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılış ve Donald Guerrier antrenmana katılmadı. Turuncu yeşilliler hazırlıklarını yarın saat 16.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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