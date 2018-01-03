(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi resmen başladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu. Kulüp binasında düzenlenen törende Karaman 1.5 yıllık söyleşmeyi imzaladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle teknik direktör Hikmet Karaman ve ekibi katıldı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezonunun ikinci yarısı öncesinde teknik direktör sorununu Hikmet Karaman ile çözdüklerini söyledi. Tecrübeli bir teknik adamla anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Yeni teknik direktörümüz tecrübesi ve birikimiyle camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bir canlılık, hareketlilik getirecektir. Herkesin bildiği tanıdığı hocamız da bu kapasitede biridir" dedi. 'RENK KATMAYA GELDİK' Hikmet Karaman da Hasan Çavuşoğlu ve kulüp yönetimine teşekkür ederken, "Aytemiz Alanyaspor için hayırlı olur. Lig özellikle ikinci yarı açısından daha zor geçeceği malum ama biz de buraya renk katmaya, bugüne kadar olan başarıları daha yukarıya çekmeye geldik. İnşallah taraftarlarımızla şehrimizle ve yönetimimizle gerçekleştiririz" diye konuştu. 'KONUŞACAĞIZ' Konuşmaların ardından soru cevap kısmında bir gazetecinin 'Transfer çalışması olacak mı?' sorusuna başkan Çavuşoğlu, "İmza töreninin ardından hocamızla konuşacağız. Eksikliklerimizi biliyoruz ama hocamızın da belirlediği eksiklikler varsa hep beraber gerekli çalışmaları ve transferleri de en kısa zamanda yapacağız" yanıtını verdi. 'AVRUPA'DA BÖYLE OLMUYOR' Aynı soruyu cevaplayan Hikmet Karaman ise şöyle dedi: "Transferlerle ilgili gelişmeler olursa yönetim kurulu gereken açıklamayı yapar. Bu konuda düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Türkiye'de bazı felsefenin değişmesi lazım. Medyamız hemen teknik adamlara veya menajerlere transferlerle ilgili ya soru soruyor ya da enformasyon gönderiyor. Artık bunların biraz da kulüplerin yapısına yönelmeleri gerekiyor. Transfer olacaksa bitecekse yönetim kurulunun açıklaması gerekiyor. Hocanın yapacağı iş başka. Çünkü o kadar iletişimde kalıyoruz ki işimizden uzaklaşıyoruz. Onun için transferden çok takıma odaklanacağız ardından mutlaka istişare yapacağız ve kulübümüz de gereken açıklamayı yapacaktır. Yani teknik direktöre gelip, 'Hocam kimleri alıyoruz?' Avrupa'da bu olmuyor, biz bu profesyonelliği Türkiye'de yaymamız gerekiyor." 2018-2019 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Hikmet Karaman'ın yardımcılığını Cüneyt Dumlupınar, Serkan Emre Sefa, Volkan Arslan ve kaleci antrenörü Ramazan Kurşunlu yapacak.