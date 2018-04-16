(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında lider Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Hafta sonunda Galatasaray'ı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklara başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalıştı. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular küçük sahada ayak tenisi oynadı. Hafif adale ağrıları bulunan Welinton ve Sackey fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde yürüyüş yaparken, hafif sakatlıkları bulunan Mbilla, Fernandes ve Tzavellas idmana katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.