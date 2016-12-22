Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Yağmur altında gerçekleşen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Taktik maçıyla tamamlanan antrenmana sakatlığı nedeniyle Kenneth Omeruo, Vagner Love, Isaac Sackey, Donald Guerrier ve Deniz Vural ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 'Teröre Karşı Dayanışma' maçında yer alacak turuncu yeşilli futbolcular Abdoulaye Ba ve Gökay Iravul katılmadı.
(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Yağmur altında gerçekleşen antrenmana futbolcular koşu ve ısınma...
22 Aralık 2016 Perşembe 17:41
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