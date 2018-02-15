(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanda sakatlığı süren Haydar ile hafif sakatlığı bulunan Berkan ve Sackey takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Tzavellas ile Cenk Ahmet ise takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketlerini tamamlayan futbolcular iki gruba ayrılarak taktiksel çalışmalar yaptı. DOUGLAS: "TAKIM KAZANSIN KİM GOL ATARSA ATSIN" Antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Brezilyalı forvet Dyanfres Douglas, takımın yeni futbolcusu olarak içinde bulunduğu ortamdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Atiker Konyaspor maçında attığı golden dolayı da mutlu olduğunu belirten Douglas, "Takıma yeni katılan bir futbolcu olarak gol atmak güzel bir duygu ancak bizim için hayati bir önem taşıyan bu maçı kaybettiğimiz için gole çok sevinemiyorum. Ligdeki konumumuz itibariyle takımın kazanması bizim için daha ön planda. Takım kazansın da kim gol atarsa atsın. Büyük bir takımla oynayacağız. Sonsuz saygımız var. İyi oyunculardan kurulu ve kaliteli bir ekip. Evlerinde mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Biz de hocamızın verdiği taktikler doğrultusunda maça hazırlanıyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılabiliriz" dedi. BARIŞ: "YENİLMEYECEK TAKIM YOK" Devre arasında takıma katılan stoper Barış Başdaş ise şöyle dedi: "Ligin elit takımlarından biriyle oynayacağız. Büyük bir camia ancak oraya gittiğimiz zaman futboldan zevk almamız gerekiyor. Geçen hafta oynadığımız futbolu bu kez golle süslememiz gerekiyor. Futbol olarak iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum ama bu ligde önemli olan puan veya puanlar almak. Biz de zaten puan almaya gidiyoruz. İnşallah iyi futbolumuzu golle süsleyip 3 puanla döneriz. Yenilmeyecek takım yok. Gençlerbirliği oradan puan aldıysa biz de alabiliriz." Turuncu-yeşilli ekip yarın sabah yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.