(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor mesaisi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()





Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.



Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Welinton ile Emre Akbaba katılmazken, Birol ve Remy takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından taktik çalışma yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise turuncu yeşilliler çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.



"HER TEKNİK ADAM İÇERİDEKİ MAÇI KAZANMAK İSTER"



Antrenman sonrasında gazetecilere açıklama yapan teknik direktörü Mesut Bakkal, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Alanyaspor'u yenerek 40 puana ulaşacağız" iddiasına da cevap verdi. Her teknik direktörün evinde oynayacağı maçı kazanmayı arzuladığını belirten Bakkal, “Her teknik adam içerideki maçı kazanmak ister. Erol hocanın gelmesinden sonra da çok güzel ivme kazanan bir takım var. İyi top oynayan, üretken bir takım. Zorlu bir rakibe, zor bir maça gideceğiz. Ama biz de moralli gideceğiz. Özellikle 5 haftada alınan 10 puan ve halen kaosun içinden çıkamamak, zaten başından beri geldiğiniz noktanın nerede olduğunu çok net gösteriyor" dedi.



"KAZANMAK İSTİYORUZ"



Fikstürdeki diğer maçların da kritik olduğunu anlatan Bakkal, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki maçlar kritik. Ben geldiğim gün de söyledim, kazanmaya devam edeceğiz. Sezon başında kaybettiğiniz puanlar rahata ermeniz için baya mesafe gerektiriyor. Daha fazla puan almanız gerekiyor. İstanbul'da mağlup olduğunuz maçta bile iyi oynamak, iyiye işaret. Beşiktaş maçından sonra bu oyunun bize Akhisar maçında yansıyacağını söylemiştim. Çünkü iyi çıkış yapan bir takımımız vardı. Bunu devam ettirmek en büyük dileğim. Ufak tefek sakatlıklarımız var, yani Welinton ve cezalı Lucas var. Ama şunu çok net söylüyorum; kadromdaki tüm oyuncular, özellikle oynatamadığımız oyuncular, hepsi çok kaliteli, hiç kimsenin hiç kimseyi aratacağını düşünmüyorum."



"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Sakatlıklar ve kart cezasının yaşanacak olağanlıklar olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Belki de sakatlıkları yaşayacağız ama özellikle maçlarda şu görünüyor; oyuncu değişikliklerinde oyuna giren oyuncuların aynı oynayanlar kadar motivasyonu iyi olması bu bize bir kazanç. Şimdi bu moralle bu verilerle bir maça gideceğiz. Yapabildiğimizin en iyisini yapıp en iyi puanı alıp dönmeye çalışacağız. Taraftara teşekkür ediyorum. verdiğimiz çağrıya inanılmaz uydular ve desteklediler. Bundan sonra da onlara çok ihtiyacımız var. Söylenecek tek şey var, her maça talibiz. Her maçı da kazanmak istiyoruz. Ama iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Alanyaspor'a yakışacak mücadele göstererek kazanmak istiyoruz. Bunları da ben geldikten sonra yapıyorlar. Sizin aracılığınızda futbolcularıma da geçen 5 haftalık periyot için teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir tepki verdiler. Güzel bir birlikteliğimiz oldu. Pozitif şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu bize güzel bir şekilde yansır. Malatya'da güzel bir sonuç olmasını diliyorum."