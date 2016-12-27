(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, hakem Özkahya'yı eleştirdi

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçta Bruma'nın Carlos Garcia'ya yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu söyledi. Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ve deplasmanda mağlup olmalarını normal karşıladıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'dan Bruma'nın 9'uncu dakikada Garcia'ya yaptığı harekete kırmızı kart çıkmalıydı. Galatasaray 9'uncu dakikada kırmızı kart görerek eksik kalsaydı, maç böyle bitmezdi. Bu maçtan puan veya puanlar alabilirdik. Eksikliklerimize rağmen ilk yarının sonlarına kadar iyi mücadele de ettik. Tabi o dakikalarda kendi kalemize gol attık. Her ne hikmetse rakipler atamazsa kendi kalemize atıyoruz. Ama futbolun içerisinde bunlar da var. Hata kaçınılmaz ama hakem hataları olunca bu ön plana daha çok çıkıyor dedi. 'HAKEM HATASI BİZE PAHALIYA PATLADI' Galatasaray maçını yöneten Halis Özkahya'nın PTT 1'inci Lig'de mücadele ettikleri geçen sezon Giresunspor ile oynadıkları maçı da yönettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Süper Lig'e çıkma mücadelesini verdiğimiz o maçta da hakem Halis Özkahya'ydı. Giresunpor maçında penaltıları vermedi. Giresun maçında penaltımızı verseydi doğrudan Süper Lig'e çıkacaktık. Play-off'a kalmamız bize 1.5 milyon lira masrafa mal oldu. Ayrıca bazı oyuncularımızla transfer görüşmelerini gerçekleştiremedik. Çünkü sonraki sezon Süper Lig'de olup olmayacağımız belli değildi. Play-off maçını beklemek zorundaydık. Giresunspor maçındaki hakem hataları bize pahalıya patladı diye konuştu.