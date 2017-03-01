Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sabah teknik direktör Safet Susic gözetiminde gerçekleşen idman toplu koşuyla başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalıştı. Turuncu yeşilli takım idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. Turuncu yeşilli takım maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir maçına hazırlıklanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sabah teknik direktör Safet Susic gözetiminde gerçekleşen...
01 Mart 2017 Çarşamba 15:59
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