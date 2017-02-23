Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile karışılacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Ligde son iki haftayı 4 puanla kapatan Aytemiz Alanyaspor, ligin 22'nci haftasında Bahçeşehir Okulları Arena'da cumartesi Adanaspor'u ağırlayacak. Hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde sürdüren turuncu yeşilliler antrenmana düz koşu ile başladı. Koşuya Teknik Direktör Safet Susic de katıldı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kampa çalışması yaptı. İdmanın ikinci bölümünde ise çift kale maçta Adanaspor maçının taktik çalışması gerçekleştiren takım idmanı tamamladı. Sakatlıktan yeni kurtulan Cenk Ahmet, takımdan ayrı idman yaparken Alanyaspor'da hazırlıklar yarın 17.00'de yapılacak antrenmanla tamamlanacak.
(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor maçına hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile karışılacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Ligde son iki haftayı 4 puanla kapatan Aytemiz Alanyaspor, ligin 22'nci haftasında Bahçeşehir Okulları Arena'da cumartesi Adanaspor'u ağırlayacak....
23 Şubat 2017 Perşembe 19:02
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