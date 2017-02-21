(Görüntülü Haber) Aykut Kocaman'ın izinli olduğu ortaya çıktı
ATİKER Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın izinli olduğunu ve o nedenle bugünkü antrenmana çıkmadığını ve yarın yapılacak antrenmana katılacağını belirtti. Atiker Konyaspor, bugün saat 16.00'da...
21 Şubat 2017 Salı 18:40
ATİKER Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın izinli olduğunu ve o nedenle bugünkü antrenmana çıkmadığını ve yarın yapılacak antrenmana katılacağını belirtti. Atiker Konyaspor, bugün saat 16.00'da yapılan antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklanına başladı. Antrenmana izinli olduğu için teknik direktör Aykut Kocaman katılmazken, yeşil- beyazlı ekip yardımcı antrenörler aracılığıyla çalışmasını gerçekleştirdi. Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, bugün yapılan antrenmanın teknik direktör Aykut Kocaman olmadan gerçekleşmesinin bazı basın yayın organlarında farklı yansıldığını belirterek, "Gençlerbirliği maçının ardından dün takım izinliydi. Bugünde Trabzonspor hazırlıklarına başlanıldı. Aykut hocamız ise bugünde izinli ve il dışında. Antrenmanlara yarın sabah katılacak. Bugün ki antrenmanda Aykut hocamızın yaptığı plan ve programa göre yapılmıştır" dedi.
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