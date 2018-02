(Görüntülü Haber) Aykut Kocaman'ın basın toplantısındaki açıklamaları - 1 HD

Aykut Kocaman: "İkinci yarının başında hemen gol yememiz her şeyi Beşiktaş'ın tarafına doğru götürdü"

"İsmail çıkınca oyunu akışı etkilendi"



"Hakemin art niyeti yoktu"



"Kameni'nin skora olumsuz etki eden bir durumu yoktu"



"Sevk edilme sebebimi anlamış değilim"



"Yanlış bilgilendirmeyle insanları böyle aslanların ağzına atıp yenmesini izlemek doğru değil"

"Kupada ve ligde oynayan takımlar arasında bir tek biz 3'üncü gün oynuyoruz"



"Akhisar maçına taze bir zihinle nasıl çıkacağımızı düşüneceğiz"



ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()





Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.



İkinci yarının başında yedikleri golün, maçın seyrini Beşiktaş'a çevirdiğini ifade eden Kocaman, "Vodafone Park'a mutlak kazanmak için geldik. Şampiyonluğa giden yolda rüzgarı arkamıza almak için kazanmaya ihtiyacımız vardı. Erken golle başladık. Bu golle maçın bitmeyeceği belliydi. Mutlak ve mutlak skoru daha emin hallere getirmemiz lazımdı. Direksiyonu onlara verdik. Çok büyük tehlikeler olmamakla beraber oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'taydı ilk yarı. İkinci yarının başında hemen gol yememiz her şeyi Beşiktaş'ın tarafına doğru götürdü. İlk yarıdaki skoru koruma kaygılı oyunumuz daha da depreşti. Her şeye rağmen öne geçebilirdik. Beşiktaş kalemizden eksik olmadı. İkinci golün geleceği net gözüküyordu. Kontrol etme becerimizi maalesef gösteremedik. Kaybetmenin de içinde olduğu bir deplasman maçıydı. Fenerbahçeliler gibi beni de üzen şey, ikinci yarıda hakem yanlışları olmasına rağmen, basit top kayıplarına giden acemi hatalarımızdı" dedi.



"İSMAİL ÇIKINCA OYUNU AKIŞI ETKİLENDİ"



Beşiktaş'ın yediği gole refleks gösterdiğini ifade eden Kocaman, "Bu tepkiye aynı refleksle cevap veremedik. İsmail çıkınca oyunu akışı etkilendi. Alışık olmayan bir bölgede oynadı Isla. Ana faktör bu değil. Doğru oyun için geriye çekilmemiz lazımdı. Kaybedilen maçlardan sonra söylenen her şey haklıdır" diye konuştu.



"HAKEMİN ART NİYETİ YOKTU"



Takımın yediği 2 ve 3'üncü golden önce kendi lehlerine faul olduğunu ifade eden Kocaman, "Yediğimiz ikinci ve üçüncü golden önce bizim lehimize faul vardı. Benim de içinde bulunduğu kişilerin oluşturduğu bir sürü gerginlikten sonra hakemlerin nötr bir maç yönetmesini beklemek insafsızlık olur. Açık yüreklilikle söylüyorum, hakemin art niyeti yoktu. Hataların hepsi insani olarak mesleki ortamın oluşturduğu gerginliklerdendi. Beşiktaş bizden daha iyi oynadı ve hak ederek kazandı" açıklamasında bulundu.



"KAMENİ'NİN SKORA OLUMSUZ ETKİ EDEN BİR DURUMU YOKTU"



Derbi karşılaşmasında kaleyi Kameni'ye emanet etmesi sorulan Kocaman, "Volkan haftanın büyük bölümünü antrenmansız geçirdi. Bu tercihin avantajlı tarafları vardır. Sanki doğru tercihin Kameni olacağını düşündüm. Maça bakıldığında Kameni'nin skora olumsuz etki eden bir durumu yoktu" şeklinde konuştu.



"SEVK EDİLME SEBEBİMİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"



Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna neden sevk edildiğini anlamadığını söyleyen Aykut Kocaman, "Sevk edilme sebebimi anlamış değilim. Söylediğim şeylerin arkasındayım. Bazen zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Onu hissettiğimde de özür dilemesini biliyorum. Toplumumuza uygun olmasa da hata yaptım derim. Söylediklerimin hiçbirinde suç unsuru yok. Türkiye Futbol Federasyonunun asli görevi eşit koşulları sağlamaktır. Türkiye Futbol Federasyonun görevi zırt pırt PFDK sopasıyla korkutmak değil, bu insanlar 'ne diyor' diye düşünüp 'yanlış yapıyor muyuz?' diye düşünmektir" ifadelerini kullandı.



"YANLIŞ BİLGİLENDİRMEYLE İNSANLARI BÖYLE ASLANLARIN AĞZINA ATIP YENMESİNİ İZLEMEK DOĞRU DEĞİL"



Başkan Fikret Orman'ın Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar hakkında da yorumda bulunan Kocaman, "Başkanın böyle 'sana ne' demesi çok ayıp. Ben düşüncelerimi söylerim. Kulüplere bir şey demem. Bu bilmeden kullandığı dil doğru değil. Başkan bile olsa doğru değil. Kaldı ki ben varsayalım 'ölüm-kalım' dedim, maç için konuşuyoruz. Beşiktaş gibi 110 yıllık kulübü öldürmek mi bu? Yanlış bilgilendirmeyle insanları böyle aslanların ağzına atıp yenmesini izlemek doğru değil" dedi.



"KUPADA VE LİGDE OYNAYAN TAKIMLAR ARASINDA BİR TEK BİZ 3'ÜNCÜ GÜN OYNUYORUZ"



Kupa ve ligde mücadele eden takımlar arasında bir tek kendilerinin 3 günde bir maç yaptıklarını ifade eden Kocaman, "Galatasaray cuma günü ligde, salı günü kupada oynuyor. Beşiktaş salı Avrupa'da oynadı, bizimle bugün oynadı, perşembe yine oynayacağız. Sonra Beşiktaş pazartesi, biz pazar günü oynayacağız. Kupada ve ligde oynayan takımlar arasında bir tek biz 3'üncü gün oynuyoruz. Kupada çarşamba günü maç yok. Ben bunun neden olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş'la bugün oynadık, çarşamba günü yine oynayalım. Yok olmuyorsa biz de lig maçını pazartesi günü oynayalım. Neden kupada çarşamba günü maç yok? Bunu söylediğim zaman yine PFDK'lık mı olacağız. Burada keyfiyet gözüküyor. Bunun bir gerekçesi olması lazım. Zorunluluk varsa başımızın üzerine ama ortada zorunluluk yok. Beşiktaş'la aynı yorgunluğa sahibiz" diye konuştu.



"AKHİSAR MAÇINA TAZE BİR ZİHİNLE NASIL ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNECEĞİZ"



Hafta ortasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın ardından ligde Akhisarspor ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Kocaman, "Hafta başından bu yana oluşan gerginliğin maça yansımasını anlattım ama bugün oyunda zafiyet gösterdik. Özellikle baskılı ortama, rakip takımın doğru oyununu da eklemek gerekiyor. Buradaki acemice hareketler, benim adıma sıkıntıydı. Bunu çevirme becerisine sahibiz. Kupa maçı için toparlanmaya çalışacağız. Bu maçın 2 ayaklı olduğunu unutmadan oynayacağız ve hemen Akhisar maçına taze bir zihinle nasıl çıkacağımızı düşüneceğiz" şeklinde konuştu.