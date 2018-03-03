(Görüntülü Haber)Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta yapıldı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () Kahramanmaraş'ta 10 ilden 47 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nı Erzurum Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü kazandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapıldı. Erzurum, Kastamonu, Artvin, Kütahya, Ankara, Kars, Erzincan, Bursa, Yalova ve Alanya'dan 47 sporcu katılımıyla gerçekleşen şampiyona kıran kıran geçti. Atların kar üstünde oldukça zorlandığı yarışmada bazı atlar pistten dışarı çıkarken, bazıları da bitiş noktasına metreler kala duraklayıp ilerlememek için adeta inat eti. Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışlar sonunda Erzurum Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu olurken, Erzincan Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü ikinci, Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödülleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya ve protokol tarafından verildi. Züver Çetinkaya, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin açıldığı günden bu yana gerek Kahramanmaraş halkı gerekse de çevre illerden gelen vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirterek, atlı kızak yarışları gibi etkinliklere de ev sahipliği yaptığını söyledi. Şampiyonada yarışanlardan Kahramanmaraş Atlı Binicilik Spor Kulübü Başkanı Muhsin Kılıçsallayan da yarışmanın çok güzel geçtiğini söyledi. GENÇ: "GEÇMİŞ SPORLARI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ" Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ise Kahramanmaraş'ın kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek geleneksel sporları gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi. Genç, "Geleneksel sporlarımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin, geçmişi geleceğe taşıyoruz. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, tüm spor dallarında 8 ayrı branşta mücadele veriyor. Geçmiş sporları yaşatmaya çalışıyoruz. Şu anda burada bin yıllık geleneğimizi yaşatıyoruz ve gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz. Yarın da geleneksel kızak yarışlarımız devam edecek ve o da 600 yıllık geleneksel kızak. Onu da devam ettirmeye çalışıyoruz."