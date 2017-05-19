(Görüntülü Haber) Atletizmde giden gümüş madalya video sayesinde geri geldi

ERCAN ATA BAKÜ,()

Milli sporcu Ramil Gliyev'in kız arkadaşının çektiği video, gümüş madalyayı geri getirdi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 7. gününde Yiğitcan Hekimoğlu, İzzet Safer, Emre Zafer Barnes ve Ramil Guliyev'den oluşan 4X100 Erkek Bayrak Takımı, final koşusunda 39.56'lık derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Bahreyn'in 1 salise ile altın madalya kazandığı yarışmada, 10 dakika sonra bayrak değişmede hata olduğunu açıklayan komite, Milli Takımı müsabakadan diskalifiye etti. Ancak, Ramil Gliyev'in kız arkadaşının çektiği video müsabaka sonrası incelendiğinde hata olmadığı tespit edilerek madalya geri verildi.