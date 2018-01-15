(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
İKİNCİ devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İkinci devre hazırlıklarını Antalya...
15 Ocak 2018 Pazartesi 13:23
İKİNCİ devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İkinci devre hazırlıklarını Antalya da sürdüren Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda tüm oyuncular yer aldı. Koşu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
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