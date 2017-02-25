(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor taraftarı için dev ekran kuruldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği ceza nedeniyle stadyuma alınmayan Atiker Konyaspor taraftarı için stadyumun önüne dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı stadyumun önünden izleyen yeşil-beyazlı taraftarlar ısınmak için kovaların içerisindeki odunları yaktı. Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'inin 20'inci haftasında kendi sahasında oynadığı Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı karar gereği kendi sahasında Trabzonspor maçını taraftarsız oynadı. BİLET FİYATI ÖNCE 900 TL AÇIKLANDI, SONRA 120 TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ PFDK'nın aldığı kararın haksız olduğunu belirten Atiker Konyaspor yönetimi PFDK'ya tepkisini göstermek için misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler Cuma günü saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı. Yaptıkları görüşmeler sonrası bu kararından vazgeçtiğini açıklayan Atiker Konyaspor yönetimi, saat 21.15 sıralarında resmi internet sitesinden açıklama yaparak Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 TL olan bilet fiyatını 120 TL'ye düşürdüğünü bildirdi. 200 BORDO MAVİLİ TARAFTAR TAKIMINI DESTEKLEDİ Yönetimin açıkladığı yeni bilet fiyatının ardından bordo mavili ekibin taraftarları takımlarını desteklemek için bugün tribündeki yerini aldı. Yeşil beyazlı taraftarlar için ayrılan tribünler boş kalırken, yaklaşık 200 bordo mavili taraftar takımını destekledi. ATİKER KONYASPOR TARAFTARI İÇİN DEV EKRAN PFDK'nın verdiği ceza nedeniyle stadyuma alınmayan Atiker Konyaspor taraftarı için stadyumun önüne dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı stadyumun önünden izleyen yeşil-beyazlı taraftarlar ısınmak için kovaların içerisindeki odunları yaktı. GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu'nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Sadece Trabzonspor taraftarının alındığı karşılaşmaya taraftarlar üstleri aranarak alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.