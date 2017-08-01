Atiker Konyaspor, 3 gün önce tamamladığı Avusturya kampının ardından Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı. İki gün izin kullandıktan sonra Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde toplanan oyuncular 6 Ağustos tarihinde Samsun'da oynanacak olan Süper Kupa maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Koordinasyon ve dayanıklılık çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı ile tamamladı.
(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı
Atiker Konyaspor, 3 gün önce tamamladığı Avusturya kampının ardından Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı. İki gün izin kullandıktan sonra Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde toplanan oyuncular 6...
01 Ağustos 2017 Salı 11:18
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