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(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor- Kayserispor maçının ardından

    İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/KONYA,()- SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, Kayserispor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Yardımcı Antrenörü Murat...

 

 

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/KONYA,()-

SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, Kayserispor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, kendileri için hayati bir maç olduğunu ve kalan 8 hafta maçın final maçı niteliğinde olacağını söyledi.

Şahin, bu maçın kendileri için hayati bir maç olduğunu belirterek, ''Önümüzde oynayacağımız 8 maç var. Bu 8 maç final mazı olacak. Bu tarz atmosferi yüksek maçlar oynayacağız. Biz geldikten sonraki 2 haftalık süreçte futbolcularda başarılı olabileceğini gösterdi. İki haftalık ara bizim içinde iyi gelecektir'' dedi.  

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hakan Ertürk, ligi ilk 5 içinde bitirmek için ne gerekiyorsa ellerinden geleni yapacaklarını ve hedeflerinden kopmadıklarını söyledi. Ertürk, ''Lig ilk 18 haftası ilk 5 içinde kaldık. Ligin boyu kısalıyor. Yukarıdaki ve düşme hattındaki takımlar puan almak için mücadele ediyor.  Maçın ilk yarısı kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarı kenarlardan baskı kurduk, neticede golu bulamadık. Ligi ilk 5 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız.  Hedefimizden kopmuş değiliz" diye konuştu.


 

 

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