(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor Soyunma Odaları

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA, ()-ATİKER Konyaspor teknik direktöre Aykut Kocaman, 3-0 galip geldikleri Kardemir Karabükspor maçını değerlendirirken şunları söyledi:



"Maçın başından sonuna kadar son derece üstün oynadık. larını belirtti. Son 2.5 aydır, fiziksel ve zihinsel olarak yıprandık. Kardemir Karabükspor'da son derece kuvvetli ve başarılı bir takım. Maçın zor geçeceğini düşündük. İlk devre öne geçtik, sonra farkı 2'ye çıkardık. Son iki sezonun çok sayıda gol pozisyonu ve çok şut atışımız olan bir maçıydı.''



BARİSİC: "ÇOK KÖTÜ BİR KARABÜKSPOR VARDI"



Kardemir Karabükspor teknik direktöre Zoran Barisic ise, "'Bizden iyi oynayan taraf rakibimizdi ve kazanan onlar oldu. Bugün çok kötü bir Karabükspor vardı. İlk yarı çok basit hatalar yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık'' dedi.