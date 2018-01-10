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(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor - Göztepe 1-1 (Hazırlık maçı)

Namık Kemal KILINÇ  ANTALYA, () Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor ile Göztepe, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren...

Namık Kemal KILINÇ  ANTALYA, ()
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor ile Göztepe, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile Göztepe, hazırlık maçında karşılaştı. Bir otelin sahasında oynanan maçı Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Önder Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.
Maçın ilk yarısını Göztepe Halil'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Konyaspor'dan Vedat'ın kaydettiği golle maça eşitlik getirdi 1-1. Başka gol olmayınca maç da 1-1 tamamlandı.

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