(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor Başkanı Şan'dan 'samimiyetsizlik' eleştirisi

ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında şehit olan polisleri hatırlatıp, polislerin asli görevlerini bırakıp kavgaları önlemek için stadyumlara geldiklerini söyledi. Şan, stattaki kavgaların, futbolcuların galibiyet ya da şampiyonluk uğruna sahada gırtlak gırlağa girmesinin sonucu tahrik olan taraftar nedeniyle çıktığını belirterek, bu şekilde hareket eden bazı futbolcuların golden sonra polise gidip selam durma davranışını samimiyetsiz bulduğunu açıkladı. Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla ligin ilk yarısı değerlendirdi. Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi’nde Konya’yı en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Şan, "İlerleyen yıllarda Avrupa’da daha büyük başarılara imza atarız. Bu ilk senemizdi ve buna tecrübe kazanma yılı diyebiliriz. İyisi ve kötüsüyle bir UEFA Avrupa Ligi’ni geçirmiş olduk" dedi. HEDEF LİGİ İLK 6 ALTI İÇİNDE BİTİRMEK Bu sezonu ilk 6 sıra içinde bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Şan, şunları söyledi: "Devre arasını 23-26 puan bandında, sezon sonunu da 55-60 puan bandında hedefliyoruz. Bu sezon ilk yarıda baktığımızda 7’nci sırada olmamız taraftarlarımız açısında beklentilere cevap veremediği gibi algılanabilir. Ama futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Şanssızlıklar vardı. Hakem hataları vardı. Bazı kendi hatalarımız da vardı. Bunları bir araya getirdiğimizde futbolun içerisinde bunların olabileceğini düşünüyorum." SAMİMİ OLMAK LAZIM Türkiye’de futbolun öneminin tartışılmaz olduğunu ifade eden Şan, "Fakat ülkemizin de birinci önceliğinin olmaması gerektiğini ve futbol kaynaklı problem üretmemiz gerektiğini her yerde konuşuyoruz. Ama Şehitler Tepesi’ndeki programımız öncesinde Spor bakanımızla yaptığımız toplantıda da özellikle hakem hataları olsun veya taraftarları kışkırtıp tahrik edecek herhangi bir söylemde bulunulmaması yönünde Konyaspor olarak biz bunu yıllardır misyon edinmiştik. Ama 16 hafta geçtikten sonra bakıyorum bazı kulüp yöneticileri hemen hakem hatalarını sıralıyorlar veya başka yollara başvurabiliyorlar. Burada futbol konuşurken her şeyden önce beraber yaptığımız toplantılarda konuşulan ve orada söz verilen veya sözü alınan konularda samimiyet gerektiğini düşünüyorum. Değilse her takım hemen hemen hakem hatalarına maruz kalabiliyor" dedi. TARAFTAR KAVGA YAPMASIN DİYE POLİSİMİZ ASLİ GÖREVİNİ BIRAKIYOR 45 şehidin verildiği Beşiktaş-Bursaspor maçı daha çok sıcakken orada konuşulan samimiyeti hayata geçirmek gerektiğine de dikkat çeken Şan, şöyle dedi: "Çevik kuvvetimizin orada maruz kaldığı bu hain saldırı maalesef bizleri çok üzmüştür. Ama alt yapısına baktığımızda çevik kuvvetin orada ne işi vardı. Yani futbol sahada oynanır, taraftar tribünde izler, herkes medeni bir şekilde yenilir veya yener. Ona saygı duymak zorunda. Fakat sadece taraftarlar birbirine girmesin diye, taraftarlar kavga yapmasın diye, polisimiz asli görevini bırakıyor orada bir kolluk kuvveti olarak görev yapmak durumunda kalıyor. Daha sonra sebep olan gerek futbolcu olsun, gerek yönetici, gerek taraftar gol atıyor, golden sonra selam duruyor. Niye gol atınca selam duruyorsun. Efendim polise hediye etmiş. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu samimiyetsizliktir. Polisimizi eğer gerçekten koruyacaksak, ona saygı duyacaksak polisimize gerek duymayacak şekilde davranmamız lazım. Bunu yapan oyuncular belli. Ben bütün oyuncuları kast etmiyorum. O oyuncuları herkes biliyor zaten." BU SAMİMİYETSİZLİKTİR Şan, "Daha dün futbol sahalarında o yıldız futbolcu dediğimiz kişiler, şampiyonluk veya maç uğruna birbirinin boğazını sıkıyordu. Ondan dolayı tahrik olan taraftar birbirini bıçaklıyordu. Yöneticiler, şampiyon olacağız diye olmadık senaryolar çiziyorlar, basın bunu sürekli işliyor, bazı televizyon kanalları sabahlara kadar geyik muhabbeti yapıyor ve toplumu hep böyle olumsuz bir şekilde etkiliyorlar. Ondan sonra da şehit olan polisimizin üzerinden yine aynı kişiler en ön saftalar. Bu samimiyetsizliktir. Onun için futbol dünyanın ve Türkiye’nin en önemli meselesi değildir. Her şeyden önce bunun altını çizmemiz lazım. İnşallah bu konular topluma bundan sonra milat olur. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz ve futbol sadece bir spor, eğlence, müsabaka olur. Onun ötesine geçmemesi lazım. Ne şampiyon olanın başı göğe eriyor, ne de düşenin dünyası sona eriyor. Böyle bir şey yok. Bir defa bu psikolojiden hem biz yöneticiler hem de basın, hem de taraftarların buna inanması lazım. Futbola bakış açımızı biraz değiştirsek iyi olur. Çok aşırı gidiyoruz. Sevinirken de üzülürken de aşırı gidiyoruz. Ondan sonra sosyal olaylar oluyor" diye konuştu. Bu sözlerine eleştiri veya birilerine söz hakkı doğsun diye söylemediğini de dile getiren Başkan Şan, "Biz bir yerlerde devlet büyükleri ve yöneticileri ile bir şey konuşuyorsak onu sahaya yansıtma görevi de bizlere düşüyor" dedi. BORCUMUZ BU YIL BİTECEK Takımdaki bazı futbolculara talep olduğunu belirten Başkan şan, ikinci yarıya takviye yaparak güçlü girmek istediklerini ve hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmediklerini dile getirdi. 42 milyonluk bir borçla Konyaspor 2011 yılında devraldıklarını da hatırlatan Şan, ''Takımımızı ancak bugün ekonomik olarak çevrilebilir hale getirebildik. Kısmet olursa 4 veya 5’inci sırada tamamlarsak, borcumuzu sıfırlamış olacağız. Şu an da futbolcularımıza tüm ödemelerini yaptık. Sadece bir maaş ödemesi var. Onun dışında hiçbir borcumuz yok. Neden borcun bugün sıfırlanmadığına bakarsak, gelirlerimiz artarken, maliyetler de arttı. O başarı yakalanırken, ona göre de pirim verildi. Dövizle bir çok yabancı oyuncunun ödemeleri yapılıyor. Bunların hepsi maliyet artıcı faktörler. Pilot takımımıza da son 4 yılda, 10 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Tüm bunları düşünecek olursak şu an da Konyaspor önümüzdeki sene 4 veya 5’inci sırada bitirirse oradan gelecek primlerle borcumuzu sıfırlayacağız. '' diye konuştu. Başkan şan, borçlanıp, futbolcu alarak daha iyi başarı elde edilmesini de doğru bulmadığını anlattı. Transferlerin de daha çok gelecek vaat eden genç futbolcularla sürdüğünü vurguladı. ALKOLLÜ TARAFTAR OLMAZ Taraftar grupları arasında alkol ve diğer maddeleri kullananları tespit ettiklerini de belirten Başkan Şan, "Biz deplasmanda tek bir Konyaspor grubu olmasını istiyoruz. Bu gruplar deplasmanda bile birbirlerine giriyorlar. Biz örnek taraftar dedikçe, birileri bunu baltalayama çalışıyor. Gençlerimize kötü örnek oluyor. Bundan dolayı bu dernek ve taraftar gruplarına hiçbir zaman prim vermeyiz. Önümüzdeki yıl gerekirse o grupları dahil etmeyeceğiz. Çünkü buradan menfaatleniyorlar. Kötü alışkanlıklara zemin hazırlıyorlar. Onlar kendilerini biliyor. Tamamen bu kötü alışkanlıklardan uzak duran o kişileri de içinde barındırmayan gruplarımız var ve biz onları desteklemeye devam edeceğiz. Alkollü olan taraftarları da özel güvenliklerimizin ve polislerimizin stada sokmaması lazım. Bunların tamamen bertaraf edilmesi lazım. Güvenlik güçlerimizin yetkisi var. Yetkiyi kullanmadığımızdan oluyor. Alkollü taraftar olmaz. Alkollü bir taraftar stada giremez" dedi.