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(Görüntülü Haber) Artvin'de Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası yapıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () ARTVİN’de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Artvin Belediyesinin ev sahipliğinde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, 9...

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () ARTVİN’de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Artvin Belediyesinin ev sahipliğinde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, 9 erkek, 6 kadın takımın katılımıyla düzenlenen şampiyona eleme müsabakasının ardından yarı final ve final maçları yapıldı. Şampiyonaya Plaj Voleybolu Milli Takım sporcuları Aleyna Vence - Buğra Eryıldız çifti Aysu Ceylan - Öykü Keskin çiftini 3-0 mağlup ederken, erkeklerde de Hasan Hüseyin Mermer-Murat Giginoğlu çifti - Ali Çebeci Yusuf Özdemir ikilisinden oluşan takımı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’nda kadınlarda şampiyon olan Aleyna Vence - Buğra Eryıldız çifti, erkeklerde şampiyon olan Hasan Hüseyin Mermer-Murat Giginoğlu çifti 23-25 Mart 2018 tarihlerinde Avusturya’nın Wagrain-Kleinarl / Flachau kayak merkezinde düzenlenecek, toplam 20 bin Euro para ödüllü 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.Şampiyona final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 

 

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