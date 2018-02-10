(Görüntülü Haber)Artvin'de kar üstünde karakucak güreşi

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), () - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde bu yıl 23’üncüsü Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu güreşlerde Türkiye’nin çeşitli ilerinin yanı sıra Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan’dan 174 sporcu etkinliğe katılarak kar üstünde güreş tuttu. İlçeye bağlı 370 rakımlı Veliköy’de bu yıl 23'ncisi düzenlenen Uluslararası Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri düzenlendi. Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği`nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, Artvin'in yanı sıra, İstanbul, Samsun, Sivas, Tokat, Erzurum, Rize, Ardahan, İzmit ile Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan katılan 174 sporcu, 11 kategoride mücadele etti. Festivaldeki güreşlere Artvin Valisi Ömer Doğanay, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Güneşli bir havada karla kaplı alanda mücadele eden sporcular rakiplerini tuş etmek için büyük çaba harcadı. Başpehlivana 4 bin lira para ödülünün verildiği güreşlerde, organizasyon kapsamına toplam 60 bin lira da para harcandı. 7 hakemin yer aldığı güreşlerde köyün gençlerinden oluşan 20 kişi de görev aldı. KAR AZ, KATILIM ÇOK Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın bu tür organizasyonun ülkede tek olma özelliği taşıdığına işaret ederek “Bu yıl 23’üncüsünü düzenlediğimiz kar üstü karakucak güreşlerimiz var. Bu yıl kar miktarında azalma olsa da katılımcı sayısında artma var. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde toplumumuzun nefes almasında katkısı olan herekse teşekkür ediyorum” dedi. ATA SPORU YAŞATILIYOR Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk de etkinliğin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirterek “Bu gün sakin şehir Şavşat’ımızda 23’üncü kar üstü karakucak güreşlerini icra etmekteyiz. Sakin şehir kriterlerine uygun olarak geleneksel ve kültürel değerlerimizin geleceğe taşınması anlamında 300 yıllık bir geçmişi olan kar üstü karakucak güreşlerimizin de bizim için farklı bir önemi var. Ata sporumuz olması insanımızın gelenek ve geçmiş kültürünün özleminin bir ifadesi olmasından dolayı gelecek nesillere taşıma arzusu içindeyiz” diye konuştu. Veliköy Muhtarı İrfan Avcı ise Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kar güreşlerimiz devam ettirdiklerini bu geleneklerinin de gelecek nesillerce sürdürüleceğini söyledi.