(Görüntülü Haber) Arda Çakmak: "En iyi olmamız gereken sezonda çok kötü durumdayız" (2)

"Gençlerbirliği, büyük bir taraftar kitlesini arkasına almalıdır" ERCAN ATA-ANKARA/ Gençlerbirliği Kulübü başkan adayı Arda Çakmak, Ankaralı gazetecilerle bir araya geldi. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya Arda Çakmak'ın yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak isimlerden Hakan Kaynar, Kubilay Gönenç, Serdar Ulusoy, Faruk Coşkun, Talip Çankırı, Sinan Gürsoy ve Hıfzı Kuruşal da katıldı. Spor Toto Süper Lig'i 2017-2018 sezonu İlhan Cavcav'ın adının verildiğini hatırlatan Çakmak, "En iyi olmamız gereken sezonda çok kötü durumdayız. Tüm olumsuzluklara rağmen Gençlerbirliği'nin ligden düşmeyeceğine inanıyorum" dedi. Gençlerbirliği'nde yaşanan kötü süreç nedeniyle yönetimden istifa ettiklerini ve yeni bir oluşum içine girdiklerini ifade eden Çakmak, "Kasım ayında yönetimden istifa ederken, aday olacağımızı açıklamıştık. Şu an yaşanan olumsuz tabloyla alakalı bir adaylık değil" ifadelerini kullandı. "GENÇLERBİRLİĞİ, BÜYÜK BİR TARAFTAR KİTLESİNİ ARKASINA ALMALIDIR" Gençlerbirliği'nin, merhum başkan İlhan Cavcav döneminde maddi güç ve alt yapı konularında öne çıktığını dile getiren Çakmak, "Kasadaki paranın büyük bir kısmı harcandı, alt yapı ise çalışmıyor. Gençlerbirliği'nin isim yaptığı bu iki konudaki sıkıntılar, bizi aday olmaya iten en önemli sebeplerden. Taraftar yapısının da değişmesi gerekiyor. Gençlerbirliği, büyük bir taraftar kitlesini arkasına almalıdır." diye konuştu. Gençlerbirliği'nin kendine ait bir stadı olmasının da projeleri arasında yer aldığına değinen Çakmak, "Stada gelen taraftar sayımızın bizim gibi büyük bir camiaya az olduğunu düşünüyoruz. Gençlerbirliği'nin taraftar sayısını artırmak ve 20 bin kişiye oynayacak düzeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi