(Görüntülü Haber) Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Tek hedefim Avrupa Kupası"

"Sandro'yu oyun disiplini ve ihtiyacımızdan dolayı aldık" ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Tek hedefim önümüzdeki yıl Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılması" dedi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Yeni tesislerde ilk toplantıyı gerçekleştirdiğine değinen Çalımbay, Antalyaspor'da göreve başladıktan sonra istikrar yakalayıp devreyi iyi bitirdiklerini anlattı. İkinci yarıya aynı şekilde devam etmeyi hedeflediklerini kaydeden Çalımbay, "Bütün takımlar zorlu maçlar oynayacak. Biz de öyle. İlk iki maçı deplasmanda Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile oynayacağız. Onun için de lige zor ve özellikle Gaziantep açısından önemli maça çıkacağız. Bunun farkındayız" dedi. "YENİ TRANSFELER HAZIR DEĞİL" Devre arasında kısa ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Çalımbay, yeni transferler Salih ile Sandro'nun henüz hazır olmadığını söyledi. Salih ve Sandro'nun takıma faydalı olacağına inandığını dile getiren Çalımbay, iki futbolcunun kadroda bir, iki hafta şans bulmasının zor olduğunu belirtti. Yeni transferlerin henüz istediği seviyede olmadığını aktaran Çalımbay, Salih'in maç eksiği, Sandro'nun da yeni geldi için performansının artması gerektiğini vurguladı. "2 FUTBOLCU TRANSFERİ" Rıza Çalımbay, takıma forvet ve kanat oyuncusu olarak 2 futbolcu transfer etmek istediğini söyledi. Takımdan çok memnun olduğunu anlatan Çalımbay, "Amacımız takımı ilk 10'a sokmak ve ilk 10'da iyi yerde olmak. Tüm gayemiz bu. Zor geçecek bir lig bekliyor. Takım olarak hazırız" diye konuştu. "SANDRO'YU OYUN DİSİPLİNİ VE İHTİYACIMIZDAN DOLAYI ALDIK" Devre arası döneminde transfer yapmanın zorluğuna değinen Çalımbay, bazı oyuncuları maddi nedenlerden transfer edemediklerini kaydetti. Transfer dönemi sonuna kadar forvet, kanat oyuncusu almak istediklerini dile getirdi. Sandro'nun oynadığı takımlarda sürekli sakatlık nedeniyle forma giymediği yönünde soruya Çalımbay, şunları söyledi: "Baktığımızda iyi, kariyerli futbolcu. Sandro'yu oyun disiplini ve ihtiyacımızdan dolayı aldık. Kasımpaşa maçında orta saha çıkaramadık, aynı sıkıntıları yaşamak istemiyorum. Her bölgede garantiye gitmek istiyoruz. Hepsinin her bölgenin alternatifi olan kadro kuracağız. Sakatlık konusuna gelince her muayenesi yapıldı, araştırıldı. Biz her türlü tedbiri alarak Sandro'yu transfer ettik. Ben faydalı olacağına inanıyorum." "TEK HEDEFİM ÖNÜMÜZDEKİ YIL ANTALYASPOR'UN AVRUPA KUPALARINA KATILMASI" Antalyaspor'da mutlu olduğunu ve hedeflerini anlatan Çalımbay, "Başarılı olmak istiyorum. En büyük hedefim Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek. Bu sene olmasa da seneye istiyorum. Öncelikli hedefim ligi ilk 10'da bitirmek. Önümüzdeki sene yüzde 100 yukarı oynayan takım olmak. Önümüzdeki 5 ayda iyi futbolcu arayacağız. Şu anda iskeleti oturtmaya çalışıyoruz. Yüzde 70 iskelet tamam belki, 2-3 futbolcuyla güzel bir takım olacağız. Tek hedefim önümüzdeki yıl Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılması" dedi. "ÇOK ZOR" Eto'o hakkında transfer söylentilerine de değinen Rıza Çalımbay, Eto'o'nun takımda kalacağı kararının yönetim tarafından açıklandığını söyledi. Kendisinin de Eto'o ile görüştüğünü anlatan Çalımbay, "Yönetim ve Eto'o arasındaki konu. Ben tavrımı koydum 'Ya anlaşsın burada kalsın, buradaki işine baksın ya da gidecekse gitsin' dedim. Burada bir kulüp var. Eto'o giderse onun yerini doldurması, mağdur olmaması gerekiyor. Şimdiki durum benden çıktı. Bu saatten sonra gidecek her futbolcuya bir alternatif bulunması gerekiyor, o da çok zor. Eto'o ile görüştüm 'karar vermen lazım. Gideceksen gitmelisin' dedim. Yönetimle konuştu ve beraber karar verdi" diye konuştu. "BEN BEŞİKTAYLIYIM, BEŞİKTAŞ'IN DA MAĞDUR OLMASINI İSTEMEM" Antalyaspor'un yeni tesislerinde başkan Ali Şafak Öztürk ile Eto'o'nun takımda kalacağı açıklamalarının ardından Beşiktaş'a art niyetli tavır sergilendiği iddialarına Çalımbay, karşı çıktı. Başkan Öztürk'ün kesinlikle art niyet taşımadığına inanmadığını vurgulayan Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı: "Orada açıklamanın nedeni Beşiktaş ve Trabzon istedi. Sonra yönetim karar verdi. Satmadı ve bırakmama kararı verdi. Oradaki bütün amaç Beşiktaş camiasını zor duruma düşürme gibi bir şey kesinlikle değil. Böyle bir şeye başkan da biz de izin vermeyiz. Ben Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ın da mağdur olmasını istemem. Beşiktaş ile açık açık konuştuk. Ömer ve Kerim'i istedik, son kararımız bu. Arkadaşlar gelmek istemeyince zorlamak istemedik. Sonra Eto'o'ya 3 teklif gelince satmamama kararı alındı. Başkan çıktı kararı açıkladı. Burada tabi ki başta Fikret Orman olmak üzere herkese başkanımızın art niyetli veya Beşiktaş'ı zora düşürecek bir açıklaması yapma düşüncesi olamaz. Bunu belirteyim." ANTALYASPOR GAZİANTEPSPOR'A HAZIRLANIYOR Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Başkanı Ali Şafak Öztürk, antrenmanını yeni tesislerdeki odasının balkonunda yöneticilerle izledi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanın ikinci bölümünde de çift kale maç oynandı. Çalımbay, maçta sık sık oyunu durdurarak futbolcularına taktik verdi. Antrenman maçında yeni transferler Salih ile Sandro, kadroda forma şansı az bulan futbolcuların çoğunlukta olduğu yeşil yelekli takımda yer aldı. Antrenmanda kaleci Ozan, Deniz takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. BAŞKAN ÖZTÜRK ANTRENMANI BALKONDAN İZLEDİ Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi. Odasının balkonundan çalışmayı izleyen Başkan Öztürk, tesisleri de inceledi. Antrenmanı takip eden gazetecilere seslenen Öztürk, yeni tesislerde her şeyin daha güzel olacağını dile getirdi. Takımın bu sezon ligde ilk 10 sırada yer almasını istediklerini vurgulayan Öztürk, hedeflerinin puan cetvelinde ilk 5 olduğunu belirtti. Gazetecilerin Eto'o'nun Fransa'nın Lille ekibiyle transfer görüşmesi yapacağı iddialarına Öztürk, "Eto'o'yu satmayacağımızı açıkladık. Eto'o da açıkladı. Eto'o'yu satmayacağız. Bize ulaşan bir teklif de yok" dedi.