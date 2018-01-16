(Görüntülü Haber) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Turu geçmek istiyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacakları maçı kazanıp turu geçmek istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Atilla Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserspor'a 3-1 yenildikleri maçın rövanşını oynayacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, İşimiz zor ama üstesinden gelmeye çalışacağız. Sonrasında da lige başlayacağız. Şu anda hem cezalı hem sakat oyunculardan geriye kalan futbolcularla maça çıkacağız. Herkesi sahada görmeye çalışacağım. Bir yandan maçı kazanıp turu geçmeye çalışırken bir yandan da oyuncu kazanacağız diye konuştu.

OYUMCULARIM ÇABUK ADAPTE OLUYOR

Göreve geldikten sonra takımda istediği taktiksel değişikliği zamanla uyguladığını anlatan Hamzaoğlu, şunları söyledi

Kısmen istediğim taktiği uygulamaya başladım. Birden değişecek durumda değiliz ama başladığımız günden bugüne çok fark var. Oyuncularım söylediklerime çok çabuk adapte oluyor. Bunu Kayseri maçında sahaya yansıtacağız. Gözle görülür fark olacağını tahmin ediyorum.

ETO'O HEM TEDAVİ OLUYOR HEM ANTRENMAN YAPIYOR

Eto'o'nun yurt dışında hem tedavi olduğunu hem de antrenman yaptığını anlatan Hamza Hamzaoğlu, Kamerunlu yıldızın geldiği gün antrenmanlara başlayacağını söyledi. Nasri'nin menajerleri aracılığıyla kulüple görüşme halinde olduğunu belirten Hamzaoğlu, Nasri ile henüz yüz yüze gelemedik. Transferi olursa gidecek ama gitmezse geldiği gün antrenmanlara başlayacak. Çalışmalara devam edecek dedi.

TRANSFER ÖNCELİĞİMİZ YOK

Yönetimle transfer konusunda görüşme yaptıklarına değinen Hamzaoğlu, transfere öncelik vermediğini söyledi. Takımdaki oyuncuların performansını artırıp, eksikleri kapatmak istediklerini dile getiren Hamzaoğlu, bazı tespitler doğrultusunda bir ya da 2 transfer yapabileceklerini dile getirdi. Antalyaspor'da göreve gelmesinin ardından takım halinde oynama sıkıntısını aşmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, Hücuma giderken tamam ama savunmaya dönüşte sıkıntı vardı. Biz bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz. Hücumda da savunmada da beraber oynayan, gücünü paylaşan, birlikte mücadele eden bir Antalyaspor olmaya çalışıyoruz diye konuştu.

Kırmızı-beyazlılar ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Eğitsel oyunların yer aldığı antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmayan William'ın sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık bulunduğu ve 3 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.