(Görüntülü Haber) Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Eto'o ile ilgili o olay kapandı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'nun başka takımlarla adının anılması hakkında, "Eto'o ile ilgili o olay kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını sanmıyorum. Konuşmaya bile gerek yok" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, ligin ikinci yarısına deplasmanda iki galibiyetle, istedikleri şekilde iyi başladıklarını söyledi. Gaziantep ve Osmanlıspor karşılaşmalarında takımın çok iyi mücadele ettiğini ve oyuna sonradan giren futbolcuların skora etki sağladığını vurgulayan Çalımbay, "Güzel bir bütünlük yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" dedi. "HEDEF İLK 10 İÇERİSİNDE EN İYİSİ" Antalyaspor'un hedeflerinden bahseden Çalımbay, "Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak ama neresinde oluruz bilemiyorum. İnşallah en iyisinde oluruz. Aldığımız iki maçla lig bitmiyor. Kritik ve önemli maçlar oynayacağız. Ligin altı, üstü, ortası çok karışık. Bütün takımlar çok transfer yapıyor, güçleniyor. Her maç, her takım için çok önemli. Bundan sonra kolay geçecek maç oynanmayacak. Biz de tedbirlerimizi aldık" diye konuştu. Salih'in forma giydiği Osmanlıspor karşılaşmasında iyi oynadığını, Sandro ve El Kebir'in de zamanla görev alacağını anlatan Çalımbay, transfer döneminin bitimine bir kaç gün kala belki yurt dışından bir oyuncu alabileceklerini söyledi. "HAVAYA GİRDİĞİMİZ YOK" Ligin çok uzun maraton olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, yakaladıkları çıkışı sezon sonuna kadar devam ettirmek istediklerini vurguladı. Çok çalışıp, çok mücadele ederek sezon sonunda ligi hak ettikleri, iyi yerde bitirmek istediklerini belirten Çalımbay, "Takım 2 puanla sonuncuydu. Çok kritik ve önemli maçlar kazandık. Benim hedefim o zaman da ilk 10'da olmaktı. Biz pes etmedik. Buralara kadar geldik. Biz nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Öyle havaya girdiğimiz de yok. Asıl hedefimiz seneye. Seneye bir kaç takviye yaparsak bambaşka bir takım oluruz" şeklinde konuştu. "SAHAMIZDA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ" Aytemiz Alanyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçı izlediğini de anlatan Çalımbay, şunları söyledi: "Sahaya çıkıp maçın başından sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim için Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmiyor. Alanya çıkış yakalamak istiyor, biz de sahamızda kaybetmek istemiyoruz. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Kazanmak için Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçının da üstünde oynamamız gerekiyor. Taraftara güveniyorum, inanıyorum. Tribünleri doldurursak, onların desteğiyle bu maçı en iyi şekilde bitirebiliriz." "AVRUPA KUPASI'NA GİTMEYİ TABİİ Kİ İSTERİZ" Eto'o'nun başka takımlarla adının anılması hakkındaki soruya da yanıt veren Çalımbay, "Eto'o ile ilgili o olay kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını sanmıyorum. Konuşmaya bile gerek yok" dedi. Çalımbay, Antalyaspor'un ligi 5'inci sırada bitirip, Avrupa Kupaları'na katılma ihtimali hakkında soruya ise şu cevabı verdi: "1 haftadan az zaman kaldı transfer dönemi bitiyor. 3 transfer yaptık 1- 2 tane daha yapmak istiyoruz ama istediğimiz gibi olmayınca durdurduk. Olabilir de olmayabilir de. Avrupa'ya gidebilirsek çok iyi olur ama yol uzun, çok emek vermek gerekiyor. Biz bir kere bulunduğumuz yeri kaybetmek istemiyoruz. Buraya kadar gelirken çalıştığımızın 5 katı çalışmamız gerekiyor. Avrupa Kupası'na gitmeyi tabi ki isteriz ama bu göründüğü gibi kolay değil, çok zor." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Rıza Çalımbay'ın açıklamaları Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() (Fotoğraflı)