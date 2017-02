(Görüntülü Haber)Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: Bizi herkes konuşabilir, övebilir 2

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kamuoyunda 'Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor' yorumları hakkında, "Bizi herkes konuşabilir, övebilir. İşimize bakmamız lazım, daha yolun ortasındayız. 13 maç, 39 puanlık maç var" dedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında oyundan kopmadan maçı kazandıklarına değinen Çalımbay, "Şu ana kadar ki çıkışımız ve istikrarımız çok iyi. Önemli olan tabi ki bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek. Oynayacağımız maçların hiçbiri kolay değil. Yepyeni bir periyoda giriyoruz. Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş. Bunlar bizim için çok kritik ve belirleyici maçlar. Hepsinin farkındayız kolay olmayacağını biliyoruz" dedi. SAKATLIKLAR NEDENİYLE SIKINTI Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçlarında sakat futbolcu sayısının fazlalığından dolayı kadro kurmada sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Çalımbay, Motta'nın izinli Yekta, Diego ile El Kabir'in sakatlığı olduğu için sıkıntının devam ettiğini dile getirdi. Sakat futbolculardan Yekta'nın 3- 4 hafta forma giyemeyeceğini, Diego ile El Kabir'in bu hafta oynayıp oynayamayacağının henüz belli olmadığını anlatan Rıza Çalımbay, "Bizim sıkıntılarımız bunlar. Böyle aksilikler yaşamazsak ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Amacımız ligi ilk 10 içinde bitirmek, inşallah iyi bir yerinde bitiririz. Çok zor maçlar oynayacağız. Bunları iyi bitirmek zorundayız. İyi bitirmemiz için de oynadığımızın yüzde 100 üzerine çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. "YOLUMUZ UZUN ÇOK KRİTİK MAÇLARIMIZI VAR" Kardemir Karabükspor maçında takımının oynadığı futboldan memnun olmadığını da kaydeden Çalımbay, göreve başladığı günden itibaren tüm oyuncularına güvendiğini, çok iyi şeyler yapacaklarına inandığını vurguladı. Antalyaspor'un başarısı hakkında konuşulanlara da değinen Çalımbay, şöyle konuştu: "Hiçbir şeye bakmadan, insanların konuşmalarına bakmadan kendi işimize bakmamız gerekiyor. Daha yolumuz uzun, çok kritik maçlarımızı var. Bu maçlara kendimizi her zamankinden daha iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bunu futbolcularımızla da konuştuk. Önümüzde bir hedef var. Bu hedefi de iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabi ki yönetimin ve taraftarın desteği çok önemli. Yönetimin katkısı çok iyi. Taraftar süper. Hem Konya hem de Osmanlı maçında mükemmel bir taraftar örneği gösterdiler. İçeride Galatasaray ve Beşiktaş maçları var. Burada da taraftar desteği çok önemli. Takıma inanıyorum inşallah çok iyi şeyler yapacağız." MOTTA DEPRESYONDA Rıza Çalımbay, Motta'nın ailevi sıkıntıları nedeniyle izinli olduğunu belirtti. Futbolcunun durumundan dolayı çok üzgün olduğunu anlatan Çalımbay, şunları söyledi: "Eşi ve çocuğuyla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Arkadaşımızın durumu biraz ağır geçiriyor. En son konuştuğumuzda ilaç kullandığını, depresyonda olduğunu, sıkıntı yaşadığını söyledi. Biz de tabi ki anlayışla karşılıyoruz. Neticede çocuğu var ortada. Ama bir an öncede gelmesi gerekiyor, ona ihtiyacımız var. Geçen hafta sıkıntı yaşadık. Kendine göre çok büyük problemleri var. Geldiğinde faydalı olamayacağını söylediği için biz de onu kendi haline bıraktık. Ben kendisine belli bir süre izin verdim. 'Bu süre içinde geleceksen git, gelemeyeceksen gitme' dedim. O gitti ama gelemedi. Onun için konuyu yönetime devrettim. Yönetim sürekli görüşüyor. İnşallah en kısa sürede gelecek." "13 KRİTİK MAÇIMIZ VAR" Gazetecilerin, spor yorumcularının 'Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor' sözlerini hakkında düşüncelerini sorduğu Çalımbay, "Bizi herkes konuşabilir, övebilir. İşimize bakmamız lazım. Daha yolun ortasındayız. 13 maç, 39 puanlık maç var. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Onun için bizim daha disiplinli şekilde maçları geçmemiz gerekiyor. Biz her şeyin farkındayız dışarıdan gelenler ziyade bizim kendi yapacağımız işlere bakmamız gerekiyor. Bizim dışarıyla ilgilenmeden nasıl daha önce zor durumdan kurtulmak için çok büyük çaba gösterdiysek şimdi o çabanın daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Şu an en önemli maçımız Akhisar maçı" dedi. "GALATASARAY MAÇINDAN DAHA ÖNEMLİ MAÇ AKHİSAR MAÇIDIR" Ceza sınırındaki 5 oyuncunun durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Rıza Çalımbay, hiç bir zaman ceza sınırındaki oyuncunun kart görüp, sonraki maça çıkamama durumunu düşünmediğini belirtti. Akhisar Belediyespor maçının önemini vurgulayan Çalımbay, "Benim için Galatasaray, Beşiktaş maçından daha önemli maç Akhisar maçıdır. 'Bu oyuncu kart sınırda, onu dinlendireyim ya da başka bir şey yapayım' gibi bir şey aklımın ucundan dahi geçmez. Öyle oldu mu oyuncu topa bile girmez. Serbest oynasın, kart görsün çıksın. Benim için önemli olan Akhisar maçını kazanmamız. Çok eksiklerle çıktık geçen hafta. Öylede kazanmayı bileceğiz. Diğer arkadaşlarımız gelen şansı değerlendirecekler. Benim kimseyi korumaya niyetim yok. Yeter ki arkadaş bize maçı kazandırsın, öbür hafta oynamaz bir şey olmaz" diye konuştu. "4-5'E OYNAYAN BİR TAKIM OLMAMIZ GEREKİYOR" Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele eden takım yaratma hedefiyle transfere yönelik çalışmalara başladıklarını da anlatan Çalımbay, yerli ve yabancı ligleri takip ettiklerini söyledi. Teknik ekip olarak takımda gelecek sezon da oynayabilecek ve ayrılacak oyuncuları belirlediklerinden bahseden Çalımbay, transfer döneminde iskelet kadroya en fazla 3- 4 takviye yapacaklarını dile getirdi. Çalımbay, 'Antalyaspor bu sezon Avrupa'ya gidebilir mi? sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Biz Avrupa'ya gideceğiz, diye bir şey söylemedim. Benim bütün hedefim bu takımı zor yerden çıkarmaktı. Şimdi çıkardık, iyi bir yere geldik. Neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Şu anda önümüzdeki 13 maçtan ne kadar çok puan alabilirsek bizim için en iyisi o. Biz bu maçların hepsine tek tek bakıyoruz. 4 kritik maç var. Bu 4 maçı iyi şekilde bitirirsek önümüzü biraz daha açarız. Benim için bu yıl hedef ilk 10 içinde olmak. Önümüzdeki yıl yukarıya oynayan bir takımımız olacak. 4- 5'e oynayan bir takım olmamız gerekiyor." "BEŞİKTAŞLIYIM, TEK DÜŞÜNCEM ANTALYASPOR'UN BAŞARISI" Antalyaspor'un hedefleri dışında kariyer hedeflerinin sorulması üzerine ise Rıza Çalımbay, kendisine Tudor'un örnek gösterilerek Fenerbahçe veya Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde ne yapacağı yönünde sorular sorulduğunu anlattı. Beşiktaş'ın altyapısında yetişip 20 yıl futbol oynadığını ve Beşiktaşlı olduğunu belirten Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı: "Benim Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok büyük saygım var. Hayatım onlarla maç yapmakla geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray'da çok değerli arkadaşlarımız olduğuna inanıyorum. Baktığınız zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'de kendinden yetişen oyuncu arkadaşlarımız antrenör oldukları zaman şampiyon oldu. Onun için bence Fenerbahçe ve Galatasaray'da öncelik kesinlikle o arkadaşlarım derim. Ben Beşiktaşlıyım. Benim şu an tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı. Burada mukavelem var. Herkes bir yerde görev yapmak ister ama benim şu an öyle bir düşüncem yok. Çünkü burada çok büyük bir sorumluluk aldım. Hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Antalyaspor takımını bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istiyorum. Beşiktaş da ok iyi gidiyor. Bence bunları konuşmanın yeri değil. Tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı."