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(Görüntülü Haber) Antalyaspor taktik çalıştı

Antalyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Deniz Kadah katılmadı, El Kabir ise sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Antalyaspor,...

Antalyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Deniz Kadah katılmadı, El Kabir ise sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Antalyaspor, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından Çalımbay oyuncularına taktik çalıştırdı. Dar alanda paslaşmanın ardından takımı iki gruba ayıran Çalımbay, taktik oyunda futbolcularını sık sık uyardı. Kaleli taktik oyunda futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.  Taktik oyunun ardından savunma oyuncuları ile hücum oyuncuları ayrı çalıştı. Hücum oyuncularına Çalımbay, şut ve gol çalıştırdı. Antrenmanda hafif sakatlanan El Kabir, çalışmayı yarıda bıraktı. Antrenmana katılmayan Deniz Kadah ise salonda fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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