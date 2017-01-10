(Görüntülü Haber) Antalyaspor Sandro'yla imzaladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR, Brezilyalı stoper Sandro Ranieri ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı takım, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde İngiltere'nin Queen's Park Rangers takımında forma giyen Sandro Ranieri'yi renklerine bağladı. Sandro Ranieri'nin imza töreninde Türkçe "Günaydın" sözü dikkati çekti. ORTA SAHANIN EN İYİSİ Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yöneticilerden Salih Peker ile Nurettin Ünal'ın da katıldığı imza törkeninde, "Sandro ile 3.5 yıllık kontrat imzaladık. Kendisi bonservissiz olarak geldi. Defansif orta saha da oynayabilen pozisyonun en iyilerinden biri olan futbolcuyla imzalıyoruz. Büyük hedefleri olan ve kulübün hedefleriyle örtüşen futbolcuyla imzalıyoruz. Antalyaspor'da yeniden Brezilya milli takımında forma giyecek performansa yükselecek" dedi. "BİRAZ UZUN SÜRDÜ AMA BURDAYIM" Sandro ise Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. İngiltere'de 6.5 yıl güzel bir dönem geçirdiğini dile getiren Sandro, Antalyaspor'a transferinde emeği olanlara teşekkür ederken şunları söyledi: "Görüşmeler biraz uzun sürdü ama sonunda buradayım. Tüm heyecanımla elimden geldiğince buradayım. Maksimumu vererek takımıma katkı sağlamak istiyorum."