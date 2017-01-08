(Görüntülü Haber) Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Öztürk'ten Eto'o açıklaması
08 Ocak 2017 Pazar 20:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Gribe karşı C vitamini çare değil
- 2Prof. Dr. Dilbaz: Mideleri küçülünce...
- 3(Görüntülü Haber) Gribe karşı 7 altın...
- 4Hastalığı vatani görevini yaparken ortaya...
- 5(Görüntülü Haber) Yaşaması mucize...
- 6(Görüntülü Haber) Arnavutluk’un tanınmış...
- 7Yaşaması mucize olan genc, ameliyatla...
- 8Yaşaması mucize olan genc, ameliyatla...
- 9Arnavutluk’un tanınmış sanatçısı...
- 10Arnavutluk’un tanınmış sanatçısı...
- 1Kocaeli'de yarın okullar tatil
- 2Kastamonu ve Bartın'ın Kurucaşile...
- 3Samsun'un 5 ilçesine kar tatili
- 4Tokat’ta okullara kar tatili
- 5İstanbul'da okullara bir günlük...
- 6Bahçeşehir Okulları Ereğli Kampüsü...
- 7YYÜ 5 yılda yüzde 80 büyüdü
- 8Eğitim- Sen: Adana'da okullarda ısınma...
- 9LYS, ilçe merkezlerinde de yapılacak
- 10(Görüntülü Haber) LYS'de açık...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kahramanın...
- 2Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 80-77
- 3ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU
- 4İstanbul eski Emniyet Müdürü Abanoz...
- 5Osmancık’ta zincirleme kaza: 2 yaralı
- 6Kayıp çiftin cesetleri dereye yuvarlanan...
- 7'Türkiye laiktir, laik kalacak'...
- 8MHP'li Ayhan, yeni anayasaya sıcak...
- 9(Görüntülü Haber) Bina yıkımında...
- 10Ali Şafak Öztürk : "Beşiktaş'a...
- 11(Görüntülü Haber) Tavşanlı'da...
- 12Ali Şafak Öztürk : "Beşiktaş'a...
- 13(Görüntülü Haber) Antalyaspor Kulübü...
- 14(Görüntülü Haber) Beşiktaş'tan...
- 15(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Topbaş:...
- 16Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti (2)
- 17Bina yıkımında kepçe operatörü enkaz...
- 18Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti
- 19FLAŞ
- 20Beşiktaş'tan tatsız prova
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:21
|13:21
|15:45
|18:04
|19:36