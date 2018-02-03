(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından -2

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Yukarı hedefleyip, üst sıralara çıkmak istiyoruz. İyi futbol oynayıp, futbolun güzel taraflarını sunmak istiyoruz. Bazı eksiklerimiz var galip gelsek de eksik var" dedi.







Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20'nci haftasında Antalyaspor'un sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında zor bir maça çıktıklarını belirtti. Antalyaspor'un kendi sahasında galibiyete ihtiyacı duyduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, futbolcularıyla yaklaşık 1 aydır iyi çalıştıklarını anlattı. Oyuncuların özveriyle performansını artırıp, oyun anlaşışını benimsemeye çalıştığını aktaran Hamzaoğlu, maçı galibiyetle bitirerek çalışmaların karşılığını aldıklarını söyledi. İlk yarıda 1-0 öne geçmelerine rağmen uzatma dakikalarında yedikleri golün soyunma odasına girerken moral bozduğunu dile getiren Hamza Hamzaoğlu, ikinci yarıya kazanmak için kararlılıkla çıktıklarını vurguladı. Hamza Hamzaoğlu, rakibin 10 kişi kalmasıyla iki gol daha bulduklarını ve karşılaşmayı 3-1 kazandıklarını kaydetti.







HAMZAOĞLU: "GALİP GELSEK DE EKSİKLERİMİZ VAR"







Futbolcularını tebrik eden Hamzaoğlu, "Şimdi yavaş yavaş yukarı hedefleyip, üst sıralara çıkmak istiyoruz. İyi futbol oynayıp, futbolun güzel taraflarını sunmak istiyoruz. Bazı eksiklerimiz var galip gelsek de eksiklerimiz var. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Giderek iyi mücadele eden Antalyaspor izlettirmeye çalışacağız" diye konuştu. Oyuncalarından memnun olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, futbolcularının hatalarını daha aza indirip, sonraki maçları kazanmak istediklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam, William'ın sakatlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğünü yakın zamanda takıma katılacağını dile getirdi.







EROL BULUT: "10 KİŞİYLE ZORLANDIK"







Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Antalyaspor karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Bulut, Antalyaspor'un kazandığı penaltı sonrası ilk golü yediklerini söyledi. Taç atışından hızlı başlayan oyunda, futbolcularının pozisyon almakta yavaş kaldığını anlatan Bulut, ilk yarı sonunda attıkları beraberlik golüyle iyi bir sonuç elde edip soyunma odasına gittiklerini dile getirdi. İkinci yarıda futbolcusunun kırmızı kart görmesi sonrası sahada 10 kişi kalmalarına nedeniyle sistem ve taktik değişikliği yapmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Erol Bulut, "Yediğimiz ikinci golden sonra 2-2'yi bulamadık. 3'üncü golü yedik. 10 kişiyle zorlandık. Hücum anlamında istediğimizi yapamadık. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçımız var. İyi oynayıp, Kasımpaşa maçında istediğimiz performansı göstereceğiz" dedi.







"HAKEMLERE YORUM YAPMASAM DAHA İYİ OLUR, YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM '







Gazetecilerin, "Maçın skoruna hakem Cüneyt Çakır'ın etkisi oldu mu" sorusuna ise Bulut, "Cüneyt hoca ile ilgili, genel olarak hakemlere yorum yapmasam daha iyi olur, yanlış bir şey söyleyeceğim. Gerek yok" diye cevap verdi.