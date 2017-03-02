(Görüntülü Haber) Antalyaspor Eto'o'suz çalıştı

ANTALYASPOR'un teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmana kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Eto'o katılmadı. Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Antalyaspor ile Galatasaray, 6 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki karşılaşmaya izinli Eto'o katılmadı. Kart cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek Eto'o'nun Kamerun'da bir devlet adamının cenaze töreninde yer almak için 1 gün izin aldığı ve yarın Antalya'ya döneceği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Yekta'nın yer almadığı antrenmanda El Kabir de fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Isınma ve koşuyla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar, top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra küçük sahada taktik oyunda Rıza Çalımbay futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Kırmızı beyazlıların antrenmanı kaleli taktik maçla sona erdi.