(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA,()



Spor Toto Süper Lig’in 24'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maçtan sonra yaptığı açıklamada, kendi saha ve seyircileri önünde kazanmayı istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını, ilk yarıda da iyi şeyler yaptıklarını vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, “Yakaladığımız pozisyonları atmakta sıkıntı yaşadık. İçeriye 1-0 girmemize rağmen ikinci yarıda toparlandık, 1-1’i yakaladık. Ama kazanma arzumuz, kazanma isteğimiz tabi açıklar vermemize sebep oldu. Ondan sonra da böyle bir skor çıktı ortaya. Artık bu maçı bir tarafa koyup, bundan alınması gereken dersleri de alacağız. Ama asla moralimizi bozmadan önümüzdeki hafta Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.



İlk yarıda iyi bir takım olduklarını gösterdiklerine de dikkat çeken Hamza Hamzaoğlu, “Bugün skoru, golleri bulamadık. İnşallah bundan sonraki haftalarda girdiğimiz pozisyonları değerlendirip, gerekli skorları da elde ederiz. Moral bozmadan ama hatalarımızı, eksiklerimizi görüp iyi taraflarımızı daha iyi hale getirip yolumuza devam edeceğiz. Sivaspor’u ve Samet Hocayı da tebrik ediyorum” diye konuştu.



SAMET AYBABA: "BİZ İYİ VE BAŞARILI BİR TAKIMIZ"



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyuna çok kötü başladıklarını ve kötü bir ilk yarıyı tamamladıklarını söyledi. İkinci yarıda futbolcularının verilen görevleri en iyi şekilde yaptığına dikkat çeken Samet Aybaba, “Biz iyi takımız, başarılı bir takımız. Uzun bir süre deplasmanda kazanamıyoruz ama iyi oyuncularımız, kaliteli oyuncularımız var. Yeni yetişen oyuncularımız var. Özellikle Emre var. Ondan bahsetmek lazım. Hep yabancı oyunculara odaklanıyoruz. Bizim yerli oyuncularımız kaleci Tolgahan, Hakan Arslan, Mert Hakan, Ziya bu oyunculara da biraz bakmak lazım” dedi.



Oyunun ikinci yarısında hızlı çıkan, dikine oynayan bir takım olduklarını da sözlerine ekleyen Samet Aybaba, "Bu özelliklerimiz sahaya yansıdı ve çok keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Antalyaspor’u da başarılar diliyorum" ifadelerii kullandı.