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(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da sürpriz doğum günü

ANTALYASPOR'un Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladığı antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolcular Anıl ve Chico'nun doğum günü kutlandı. Antalyaspor logolu pastanın kesilmesinin ardından futbolculardan Mbilla’nın,...

ANTALYASPOR'un Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladığı antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolcular Anıl ve Chico'nun doğum günü kutlandı. Antalyaspor logolu pastanın kesilmesinin ardından futbolculardan Mbilla’nın, Çalımbay'ın yüzüne pasta sürmesi renkli görüntüler oluşturdu. Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu ve ısınmayla başlayan idmanda futbolcular kondisyon, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde Çalımbay, futbolcularına küçük sahada kaleli maç yaptırdı. Maçta başta Eto'o olmak üzere Diego, Charles ve Danilo'nun hırslı olduğu gözlendi. Maçı kazanan Mbilla'nın takımı büyük sevinç yaşadı. Antrenmanda yeni transferler Harun ile Drole de yer aldı. Antrenman bitiminde kırmızı beyazlı takımda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile futbolculardan Anıl ve Chico'nun doğum günü, üzerinde Antalyaspor logosu bulunan pastayla kutlandı. Doğum günü şarkısıyla tempo tutulan kutlamada Rıza Çalımbay, futbolcularıyla pastayı kesti. Eto'o da Çalımbay, Anıl ve Chico'ya ilk pasta dilimini ikram etti. Futbolcular daha sonra birbirine pasta fırlattı. Mbilla da Çalımbay'ın yüzüne pasta sürdü. Bu anlar ise gülüşmelere yol açtı.

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