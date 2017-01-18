Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, takımda forma şansı az bulan futbolcular katılmadı. Diğer futbolcuların, akşam antrenmanında yer alacağı belirtildi. Mbilla ise hafif sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda Çalımbay, futbolcularına kondisyon ve kuvvet çalışması yaptırdı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise kırmızı beyazlılar küçük sahada taktik maç yaptı. Taktik maçta gol yiyen takımın şınav ve mekik çekmesi, eğlenceli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Taktik maçta Çalımbay, futbolcularından rakibe baskı yapmalarını istedi. Günün ikinci antrenmanında kırmızı beyazlılarda az forma şansı bulan ve alt yapı takımından genç futbolcular ile Kemerspor 2003 takımı çift kale maç yapacak.
(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da Osmanlıspor hazırlığı
Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, takımda...
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:08
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