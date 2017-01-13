(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları devam ediyor

ANTALYASPOR, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı taktik antrenmanla devam etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Küçük sahada yapılan taktik maçında Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarı yaptı. Çalımbay futbolcularından topa sahip olmalarını istedi. Taktik maçında hafif ağrıları olan Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı. Fizyoterapist gözetiminde antrenman yapan Deniz'in, ayağındaki ağrıların artmaması ve sakatlık riskine karşı takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. Taktik maçında Çalımbay, cezası nedeniyle Gaziantepspor maçında oynayamayacak Motta'nın yerine defansın solunda Sakıb'a, kanatta da Mbilla'ya görev verdi.