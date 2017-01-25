Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan kırmızı beyazlılar, antrenmana ısınma ve koşuyla başladı. Antalyasporlu futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. İki gruba ayrılan taktik çalışmasında Çalımbay, futbolcularına savunma çalıştırdı. Antrenmanda yeni transfer El Kabir, hırsıyla dikkati çekti. Eto'o başta olmak üzere futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Genç kaleci Ahmet, sakatlanması nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.
(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi...
25 Ocak 2017 Çarşamba 14:24
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