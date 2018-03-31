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(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Bursaspor maçının ardından

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Bursaspor...

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, karşılaşmanın son dönemde deplasmanda oynadıkları maçlardan farklı olduğunu söyledi. Takımının tempolu oyun oynadığını aktaran Le Guen, "Maçta adeta 'etkili oyun nasıl oynanır'ın dersini gördük. Son dönemde oynadığımız deplasman maçlarından farklıydı. Tempolu oyun ortaya koyduk. Tüm oyuncularım maçın tamamında katılım gösterdi. Onları eleştirecek pek fazla bir nokta yok ama etkinlik kelimesi bu maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu" dedi.

HAMZAOĞLU: "İYİ BİR TAKIMA KARŞI İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise Bursaspor'un iyi oynadığını, iyi oyunculara sahip olduğunu belirtti. Le Guen'in göreve başlamasından itibaren takıma katkı sağladığını aktaran Hamzaoğlu, "Çok önemli bir maçı kazandık. Önümüzdeki haftalarda rahatlayabilmek, futbol adına farklı işler yapabilmek için kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım oynaması gerektiği gibi oynadı. Zaman zaman istediğimizi yapamadığımız da oldu. İyi bir takıma karşı oynadık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra devamını getiririz" diye konuştu.

Hamzaoğlu, ligde şampiyonluk ya da ligden düşecek takımların tahmininin zor olduğunu belirterek, "Oynanması gereken 7 maç var. Kolay olmayan maçlar. Ligde herkes herkesi yenebilecek güçte. Ne yukarısı ne de aşağısı için bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktör Le Guen ve Bursaspor'a da başarılar diledi.

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