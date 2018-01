(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından (2)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer konusunun kendisiyle alakalı olmadığın belirterek “Oyuncu alma parayla ilgili, Messi'yi ya da Suarez'i alsa başkana hayır demem” dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu yaptığı değerlendirmede, zor bir karşılaşmayı galip bitirdiklerini söyledi. Karşılaşmanın hem kendileri hem de Antalyaspor açısından zor olduğunu belirten Güneş, “Puan kaybına tahammülümüz olmayan bir maçtı. İki takım da istekli başladı. Başlangıçta yine Sivas'ta yediğimiz golün benzerini yedik. O da epey etkiledi bizi ama hem bizim için hem Antalyaspor için pozisyonlar oldu. Özellikle ikinci yarının başında iki net pozisyon verdik. Ama tamamına baktığımızda daha fazla atak yapan, daha fazla oyuna hakim olan ve pozisyon bulan takımdık. Hak ettiğimiz galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz. Ama yine de daha az pozisyon vermemiz gerekiyor. Hamlelerimiz hücuma çıkışta iyi ama top kullanmada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Rakibin de çok koştuğunu, dirençli oynadığını söyleyebiliriz. Onlar da ikinci yarıda eksik bazı oyuncuları olduğu için etkilenmiş olabilirler ama kazanma hırsı, oynama hırsı, koşu temposu gayet iyi. Bizde bütün oyuncular istekliydi, iyi niyetliydi. Savunma anlamında hatalarımız, eksiklerimiz var, yediğimiz golde olduğu gibi. Onun dışında iyiyiz. Başlangıç olarak ikinci yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Önümüzde 4 lig maçı var Bayern Münih maçına gelmeden. O arada da iki tane kupa maçımız var. Bu maçları kazanabilirsek hem performans olarak hem moral olarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarı da tebrik ediyorum. Umarım aynı şekilde her maça gelerek takımlarına destek olurlar. Önemli bir taraftar da sahada vardı" dedi.



"ETO’O İLE İLGİLİ BANA ULAŞAN BİR BİLGİ YOK"



Basında çıkan Samuel Eto'o'yu transfer edecekleri söylentileri ile ilgili yorum yapan Şenol Güneş, "Benim bildiğim böyle bir şey yok. Zaten transferle ilgili takibi bizim başkan ve yönetimimiz yapıyor. Şu anda forvetle ilgili giden oyuncu Cenk olduğu için yerine bir oyuncu daha düşünüyorduk. Bir tane aldık. Bir tane daha düşünüyorduk. Onunla ilgili gelişmeleri bilmiyorum. Daha henüz neticelenmedi. Olur olmaz onu zaman gösterir. Eto'o ile ilgili bana ulaşan bir şey yok" diye yanıt verdi.



Maç sonrası Talisca'nın üçlü çektirmesi ve performansıyla ilgili bir soruya da Şenol Güneş, "Talisca zaten yetenekli bir oyuncu. Bugün hem ofansif hem defansif olarak kazanma hırsı, rakipten top kazanma anlayışı, hücumda etkinliği oldukça iyiydi. Sakatlanmasına rağmen yürekten oynadı. Tebrik ediyorum. Etkili atakları oldu. Defansif olarak da iyi oynadı. İyi oynadığını düşünüyorum" dedi.



Devre arasında yapılan çalışmaların yansımasını ne kadar aldıkları sorusuna Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:



"İstek olarak iyiyiz. Ama oyunda değişikliklerimiz oluyor. Bugün defansın göbeğinde iki değişiklik oldu. Arkada oynattığımız fazla oynayan arkadaşlarımızdan daha az oynayanları bugün oynatmaya çalıştık orta sahada ve önde. Mecburiyetten oynattığımız oyuncular oldu. Burada her oyuncu değişebilir. Bugün Gökhan'la da başlayabilirdim. Adriano'yu sağ bekte, Caner'i sol bekte kullandım, böyle başladım. Daha sonra tekrar değiştirdim. Bunlara alışacağız çünkü buna ihtiyacımız var. Herkes oynayacak, değişecek ve yer alacak. Aynı şey orta saha, hücum için de, bugün için öyle gerekti. Çalışmalarda olumluydu. Çalışmalara gelip de katılamayan Tosic var. Fizik olarak daha iyi olacağımız, bu maçları hem kazanıp hem de daha formda kalacağımızı düşünüyorum. Oyun anlayışı olarak kanattan gelme dışında, ortadan da hücuma gidebilecek bir oyun tarzımız olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman bunları yaptık. Ama hareketli olmak durumundayız. Bunu da yaparsak düşündüğümüz yere geliriz. Bizim gibi takımın hem yediğimiz gol hem de o tip pozisyonları daha az vermemiz gerekiyor. Bu bir eksikliğimizdi, bunu düzelteceğiz."



"MESSİ'Yİ DE ALSA BAŞKANA HAYIR DEMEM"



Beşiktaş'ın geçen yıllarda takip edilen takım olduğunun hatırlatılması, bu yıl ise takip eden takım konumunda olması ve Vagner Love transferini de değerlendiren Şenol Güneş, "Transferle ilgili konuştum. Benimle ilgili bir şey yok. Bana sormayın cevap alamazsınız. Oyuncu alma parayla ilgili, Messi'yi de Suarez'i de alsa başkana hayır demem. Dolayısıyla o da gündemde olabilir. Başkan gider alır, bakarsın gider alır hiç belli olmaz. İsim üzerinde durmak doğru değil" dedi.



‘PUAN OLARAK BULUNDUĞUMUZ YER RAHATSIZ EDİYOR’



Şampiyonluk yarışında önde olmanın mı, geride olmanın mı avantaj olacağı yönündeki bir soruya da yanıt veren Şenol Güneş, "Önde mi geride mi fark etmez ama bizim bulunduğumuz yer bizi rahatsız ediyor. Çünkü çok puan kaybettik. Eksikliğimizin onun için düzelmesini istiyoruz. Puan kaybına tahammülü olmayan bir takım olarak gidiyoruz. Dolayısıyla önde arkada, biz geride kalsak bile ilgileniyoruz, bugün sahayı doldurduk, dördüncü takım olarak sıralamada. Saha dolarken Antalyaspor'un her maçında saha dolmuyorsa bu büyük bir camia, büyük bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. İlgi alanına giriyoruz, o zaman sorun yok orada. Ama puan olarak gerideyiz. Öndeki takımların ne olacağını, ne yaptığına bakmayacağız, geriye de bakmayacağız. Sadece önümüzdeki olan maçı kazanmak için çıktık sahaya. Kendi futbolumuzu geliştirerek sonuç almak istiyoruz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Zor bir maç olacak" diyerek sözlerini noktaladı.