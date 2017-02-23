(Görüntülü Haber)Antalyaspor Başkanı Öztürk, Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya) () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde faaliyet gösteren Carya Golf Club ile National Golf Club tarafından ortaklaşa bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı. Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yanı sıra Raymond Russell, Robert Coles, Vladimir Osipov gibi tanınmış golfçülerin katıldığı turnuvada 35 takımda 140 profesyonel ve amatör golfçü mücadele ediyor. 1 profesyonel, 3 amatör oyuncudan oluşan takımların mücadele ettiği toplam 40 bin Euro ödüllü turnuva cumartesi günü sona erecek. Turnuva sonunda düzenlenecek törende dereceye giren oyunculara para ödülü ve kupa verilecek.