(Görüntülü Haber) Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçı soyunma odaları

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yıldız futbolcusu Eto'o'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktöre Rıza Çalımbay, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını söyledi. Aldıkları iki galibiyetten sonra, Alanyaspor maçının kendileri için çok daha önemli olduğuna dikkati çeken Rıza Çalımbay, şunları kaydetti: "Çünkü iki deplasman galibiyetinden sonra kendi sahamızda alacağımız galibiyet, daha önce aldığımız maçları daha anlamlı hale getirecekti. Bugün biz bu maçı oynarken kolay olmayacağını biliyorduk. Sıkıntılı ve zor olacağını biliyorduk. Hakikaten de bizim beklediğimiz gibi oldu. Ve ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Belki de ilk yarıda bu sezonun en tutuk maçlarından bir tanesini oynadık. Beklediğimiz şekilde de gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasına girdiğimiz hatalarımızı düzelttik. Neler yapacağımızı tekrar tekrar söyledik." 'İYİ BİR GALİBİYET ALDIK' İkinci yarı ilk yarıya göre biraz daha iyi oynadıklarını belirten Rıza Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı: "Golümüzü de bulduk. Önemli olan bugün galibiyetti. Öyle bir maç oldu ki, geçen hafta Beşiktaş ile oynayan Alanyaspor arasında uçurum vardı. İnanılmaz şekilde mücadele ettiler. Hem bizi çok iyi analiz etmişler. Çoğu yerde bizi durdurdular. İlk yarıda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık, ama ikinci yarıda ne olursa olsun mücadeleyi bırakmadık. Bana göre ikinci yarıda oynadığımız oyunla da iyi bir galibiyet aldık. Lig daha uzun. Daha bir sürü maç var. Aldığımız puanlar iyi. Bulunduğumuz yer iyi. Ama bunun biraz daha üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu galibiyet iyi galibiyet. Şu nedenden dolayı iyi bir galibiyet. Bazen istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz, memnun olmayabilir ama mücadeleden hiçbir zaman kopmamak gerekiyordu. Arkadaşlarım bugün bunu yaptı. İyi bir galibiyet aldık. Bizim için çok çok önemli idi. Bundan sonra da daha iyisini yapıp, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." CAMUNAK: YENİLGİYİ HAK EDECEK FUTBOL OYNAMADIK Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak ise sözlerine yenilgiyi hak edecek bir futbol oynamadıklarını belirterek başladı. Futbolcularının karakterli duruşlarının son derece pozitif olduğuna dikkati çeken Camunak, “İyi oynadık ama bazen oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız oluyor. Bu maçta da maalesef öyle oldu. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum" dedi.