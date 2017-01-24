(Görüntülü Haber)Antalyaspor'a İlhan Cavcav'dan El Kabir jesti

ANTALYASPOR, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Faslı golcü Mustafa El Kabir'le 2.5 yıllığına sözleşme imzalarken Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Gençlerbirliği'nin vefat eden başkanı İlhan Cavcav'a teşekkür ediyoruz. Çünkü bu transferin yolunu açtı" dedi. Kırmızı beyazlı takım, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa El Kabir ile anlaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer edilmesini istediği Faslı golcü Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti. Japonya 1'inci Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen Mustafa El Kabir, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 2.5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Antalyaspor Başkanı Öztürk, yaptığı konuşmada El Kabir'in bonservissiz 2.5 yıllığına Antalyaspor'a transfer olduğunu söyledi. Kendisinden beklentilerin büyük olduğunu anlatan Öztürk, "Ofansif yönden bütün pozisyonlarda oynayabilen futbolcu. Antalyaspor'da başarılı olacağından şüphemiz yok" diye konuştu. Başkan Öztürk, El Kabir'in Antalyaspor'a transferinde desteğinden dolayı Gençlerbirliği'nin vefat eden başkanı İlhan Cavcav'a teşekkür ederken şunları söyledi: "Bu transferin yolunu açan kendisidir. Türk sporuna hizmet etmiş bir duayendir. Allah rahmet eylesin. Bu transfer de yolunu açtığı son transfer olmuştur. Türkiye'ye gelirse Gençlerbirliği belirli bir rakamda para alacaktı. Türkiye'ye futbolcunun yeniden transferinde bonservis ücreti alma durumu vardı. Gençlerbirliği bu hakkından feragat etti. Türkiye'ye geri gelmesi sağlanabildi." El Kabir ise Antalyaspor'un gelecekte çok güzel başarıya imza atacağına inandığını ve bu başarıda yer almaktan dolayı mutlu olacağını belirtti. Heyecanlı olduğunu aktaran El Kabir, 14 numaralı forma giyeceğini açıklarken şöyle konuştu: "Şu ana kadar geldiği pozisyonu hak eden Antalyaspor var. Ben de kalitem ve coşkumu Antalyaspor'a aktararak başarımı devam ettirmek istiyorum. Tekrar Türkiye'ye gelmekten ve Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Gençlerbirliği'nde çok güzel bir dönem geçirmiştim. Kendisiyle 1.5 yıl zaman geçirdim. Benim buraya gelişimde transfer ücreti feragatından dolayı teşekkür ediyorum."