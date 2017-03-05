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(Görüntülü Haber) Antalya'da maraton heyecanı

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda 11 bin 200 kişi yarıştı. Runatolia Maratonu, kentin fethinin 810'uncu yılı etkinlikleri kapsamında 'Fetih Koşusu' temasıyla yapıldı....

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda 11 bin 200 kişi yarıştı. Runatolia Maratonu, kentin fethinin 810'uncu yılı etkinlikleri kapsamında 'Fetih Koşusu' temasıyla yapıldı. 12. Runatolua Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'na katılanlar erken saatte Antalya Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle koşuya hazırlananlar, müzik dinletisiyle eğlenceli vakit geçirdi. Başlangıç noktasında Vali Münir Karaloğlu'nun startıyla başlayan yarışa, 11 bin 200 kişi katıldı. Yarış, engelli, maraton, yarı maraton ve 10 kilometre kategorilerinde yapıldı. Yarışa yoğun ilgi gösteren sivil toplum örgütleri koşuda kadına şiddet, engelliler, eğitim, ağaçlandırma ve farklı hastalıklara dikkati çekmek amacıyla pankart açtı. Yarışta bazı vatandaşlar bebek arabasındaki çocuklarıyla koştu. BİTİŞ ÇİZGİSİNE 500 METRE KALA ÖLDÜ Bir grup arkadaşıyla yarış için Antalya'ya gelen Zeynel Murat Batur, yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batur'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zeynel Murat Batur'un, aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı belirtildi.

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