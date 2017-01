(Görüntülü Haber) Ankara'nın spordaki çınarı son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Efsane Başkan İlhan Cavcav'a veda Murat Cavcav: "Babam, sadece Cavcav Ailesi'nin babası değil, yüzlerce futbolcunun da babasıydı" "Hoşçakal baba, hoşçakal Başkan" TFF Başkanı Demirören: "İlhan abi anlatılmaz, O'nu tarih anlatacak" Ercan ATA; Ankara- Ömrünü Gençlerbirliği'ne ve Türk futboluna adamış İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor. 81 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde anma töreni düzenlendi. Geçirdiği beyin kanaması sonrasında üç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan, daha sonra kalbi duran ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cavcav'ın cenazesi öncesinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir tören organize edildi. Saygı duruşu ve dua okunmasıyla başlayan törene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği Kulübü Yöneticileri, teknik direktörü Ümit Özat, teknik ekip, A takım ve alt yapı futbolcuları, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat Çapa, İrfan Buz, federasyon başkanları, eski futbolcular ile futbol ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Murat Cavcav, törende yaptığı konuşmada, İlhan Cavcav'ın sadece ailelerinin değil başkent ekibinde yetişen yüzlerce futbolcunun da babası olduğunu söyledi. İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin her maçı öncesinde tesislerde toplanılmasını istediğini belirten Murat Cavcav, "Başkanlığı da babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalışanlara bir arada görmek isterdi." dedi.İlhan Cavcav'ın kendilerini bugün son defa bir araya topladığını vurgulayan Murat Cavcav, "Artık çıkacağı yolda yalnız. Onu uğurlamak için buraya geldik. Babamıza, başkanımıza hoşçakal demek için buradasınız. Allah sizlerden razı olsun. Acımızı paylaştığınız, kötü günümüzde yanımızda olduğunuz için ailem ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. İlhan Cavcav hakkında söylenecekleri, tarihe bırakıyorum. Hoşçakal baba, hoşçakal başkanım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" diye konuştu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise "İlhan Abi'nin kendi tırnakları ile yaptığı tesislerde şimdi O'na veda ediyoruz. İlhan abi, İlhan Başkanı anlatmak çok zor. Oğlu Murat Cavcav'ın da dediği gibi O'nu tarih anlatacak. Kendisi futbola, gençlere ve Gençlerbirliği'ne çok önem veriyordu. Bir gün beni aradı ve bir durum var dedi. Ben de buyur başkanım dedim. Bana, 'Futbolculara sakalı yasaklıyalım' dedi. Neden Başkanım diye sorduğumda ise 'Futbolun kalitesini düşürüyor, kötü görünüyor' dedi. Bu kadarına kadar futbolu ve gençleri düşünüyordu. Kendisini hep arayacağız, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. Divan Başkanı İsmail Özersin, İlhan Cavcav'ın insanları ço sevdiğini ve bundan dolayı hizmet yapmaktan dolayı hoşlandığını belirterek şunları söyledi: "İyi bir aile babasıydı. Kendisine bir gün bana: 'Abi benim kaç çocuğum var2 diye sormuştu. Bende kendisine, '4 tane çocuğun olduğunu biliyorum' demişti. Cavcav'da bana 4 tane çocuğunun olduğunu ve 4'üncüsünün Gençlerbirliği olduğunu söyledi." Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal ise, İlhan Cavcav'ın yöneticiliği,kişiliği ve ortaya çıkardığı Gençlerbirliği Kulübü abidesi ve Türk futbolu adına bıraktığı izler adına araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Gençlerbirliği Spor Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan abime Allah'tan rahmet diliyorum. İlhan abiyi geç tanıdım. 2 hafta önce yanındaydım, görüşmemiz oldu. Ayrıca çokta iyi bir Galatasaraylıydı. Bunu her fırsatta bana söyledi"diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise şunları ifade etti: "Herşeyden önce İlhan abiye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin.İlhan abi kendine özgü bir insandı ve ben spor tarihinde İlhan abi gibi bir başkanı kesinlikle tanımadım. Öyle bir insan düşünün ki, sadece kulübün şahsi imkanları ile 40 yıldan beri bu kulübü yürütüyor. Hiç tartışmasız Türkiye'nin en güzel altyapısı olan kulüp Gençlerbirliği'dir. Bundan dolayı da her zaman alkışlanacak ve rahmetle anılacak bir insan."