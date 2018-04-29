(Görüntülü Haber)Ankara'da Sarı-Lacivert kutlama

Ercan ATA-ANKARA,() Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Ankaragücü taraftarları, Süper Lig'e çıkmanın sevincini Ankara Kızılay Meydanı'nda kutlama yaparak yaşadı. Takımı havalimanında karşılayan taraftarlar, tesislere giden takım otobüsüne yol boyu eşlik etti. Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Başkent temsilcisi, sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Büyük bir heyecanla maçın bitimini bekleyen sarı-lacivertli ekibin taraftarları, son düdükle birlikte kendilerini sokağa attı. Atkıları, formaları ve meşaleleriyle şehir turu atan taraftar, Kızılay Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı. 6 sezonluk aranın ardından tekrar Süper Lig'de mücadele edecek olmanın sevincini yaşayan taraftarlar, Kızılay'ı marşları ve besteleriyle inletti. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan polis ekipleri, taraftarların tek tek üstlerini arayarak meydana aldı. Ankaragücü kafilesini Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, kulübün Beştepe Mahallesi'ndeki tesislerine kadar takiplerini sürdürdü. Havalimanından şehir merkezine kadar gerçekleştirilen konvoyun ardından, sporcular tesislere giriş yaptı.