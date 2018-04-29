Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

(Görüntülü Haber)Ankara'da Sarı-Lacivert kutlama

Ercan ATA-ANKARA,() Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Ankaragücü taraftarları, Süper Lig'e...

Ercan ATA-ANKARA,() Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Ankaragücü taraftarları, Süper Lig'e çıkmanın sevincini Ankara Kızılay Meydanı'nda kutlama yaparak yaşadı. Takımı havalimanında karşılayan taraftarlar, tesislere giden takım otobüsüne yol boyu eşlik etti. Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Başkent temsilcisi, sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Büyük bir heyecanla maçın bitimini bekleyen sarı-lacivertli ekibin taraftarları, son düdükle birlikte kendilerini sokağa attı. Atkıları, formaları ve meşaleleriyle şehir turu atan taraftar, Kızılay Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı. 6 sezonluk aranın ardından tekrar Süper Lig'de mücadele edecek olmanın sevincini yaşayan taraftarlar, Kızılay'ı marşları ve besteleriyle inletti. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan polis ekipleri, taraftarların tek tek üstlerini arayarak meydana aldı. Ankaragücü kafilesini Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, kulübün Beştepe Mahallesi'ndeki tesislerine kadar takiplerini sürdürdü. Havalimanından şehir merkezine kadar gerçekleştirilen konvoyun ardından, sporcular tesislere giriş yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314