(Görüntülü Haber) Anadolu Efes Spor Kulübü, gelecek için düğmeye bastı (2)

Alper Yılmaz ''Basketbol Yaz Kampları'nı her yıl gerçekleştirmeyi planlıyoruz'' Görkem Dönem ''Bu iş birliği, ileride çok olumlu sonuçlar doğuracak'' Doğuş Balbay ''Bu kamplar, katılımcıların gelecek planlarına yön verecek'' Mert Osman Can ''Türkiye'nin her köşesinden basketbol sevdalısına imkan sağlayacağız'' Mustafa AKIN - Ali DANAŞ İstanbul,() - Anadolu Efes Spor Kulübü, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için yaz kampı çalışmalarına start verdi. Anadolu Efes, 2002-2009 doğumlu erkek çocukların katılabileceği basketbol yaz kampı düzenleyecek. Smart Casual'ın organizatörlüğü ve Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kamp programında aynı zamanda Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde oyuncu taraması da gerçekleştirilecek. Erkek basketbolcu adaylarının yer alacağı 6'şar günlük kampların her birine 80 basketbolcu katılabilecek. Anadolu Efes Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Spor Kulübü A Takımı Kaptanı Doğuş Balbay, Gloria Sports Arena Satış Müdürü Görkem Dönmez ve Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can katıldı. ALPER YILMAZ ''BASKETBOL YAZ KAMPLARI'NI HER YIL GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'' Anadolu Efes Spor Kulübü Direktörü Alper Yılmaz, kuruldukları günden bu yana ülke genelinde basketbolu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, '' Türkiye'de spor tesisleri anlamında en uygun yeri bulduk ve çalışmak istedik. Anadolu Efes olarak yeni yetenekler bulmak istiyoruz. Bütün genç arkadaşlarımızı Türkiye'nin neresinden olursa olsun buraya bekliyoruz. Taramaları da yapıp A Takıma çıkarabilecek arkadaşları bulmak istiyoruz'' dedi. GÖRKEM DÖNEM ''BU İŞ BİRLİĞİ, İLERİDE ÇOK OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAK'' Anadolu Efes Spor Kulübü ile Basketbol Yaz Kampları konusunda yaptıkları iş birliğinin ileride olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Gloria Sports Arena Satış Müdürü Görkem Dönmez, ''91 ülkeden 15.000 den fazla misafir ağırladık. 2016-2017 yıllarında Gloria Sports Arena'yı tercih eden 57 sporcumuz ve 13 takımımız olimpiyatlar, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda toplam 86 madalya almıştır. Anadolu Efes ile gerçekleştirdiğimiz bu program çerçevesinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek olan basketbol takımımızın yanına buradan çocuklar vermek istiyoruz'' diye konuştu. DOĞUŞ BALBAY ''BU KAMPLAR, KATILIMCILARIN GELECEK PLANLARINA YÖN VERECEK'' Türk basketbolcu olarak gençlere böyle bir önemli organizasyona katılım fırsatı sunulduğu için teşekkür eden Anadolu Efes Spor Kulübü A Takımı Kaptanı Doğuş Balbay, ''Tüm gençlerimizin spor ile tanışmasına büyük önem veriyorum. Çünkü spor, benim örneğimde olduğu gibi çocukların eğitim hayatlarına büyük katkı sağlıyor. Böylece tüm kamp katılımcılarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha zinde ve hazır bir halde yeni eğitim dönemine gireceklerine inanıyorum. Bu sebeple tüm ailelere çocuklarını gönül rahatlığı ile Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları'na göndermelerini öneriyorum. Çünkü bu kamplar, çocuklarının gelecek planlarına ve yaşam serüvenlerine yön verecek. O yüzden şimdiden ben bütün arkadaşlarımı teşvik ediyorum ve orada bulunmaya çalışacağım'' şeklinde konuştu. MERT OSMAN CAN ''TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDEN BASKETBOL SEVDALISINA İMKAN SAĞLAYACAĞIZ'' Basketbol Yaz Kampları'nın katılımcılara benzersiz imkanlar sunacağını dile getiren Smart Casual Genel Müdürü Mert Osman Can ise ''Anadolu Efes Spor Kulübü bizim gerçekleştirdiğimiz sezon öncesi kamp ve turnuvalarına uzun süredir katılıyor ve bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bu sayede Türkiye'nin her köşesinden bir çok basketbol sevdalısı gencimizi ağırlama imkanı bulacağımıza inanıyoruz'' dedi. HER KAMP DÖNEMİNE 80 BASKETBOLCU ADAYI KATILABİLECEK Altışar günlük dört kamp olarak düzenlenecek olan organizasyonda her kampa 80 basketbolcu katılım sağlayabilecek. Kamp programında fiyatlar ise her bir kamp için 3 bin TL olarak belirlendi. 30 Nisan 2018'e kadar erken rezervasyon yapan ya da Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden Fan Club üyesi olan aileler ise çocukları için 2 bin 500 TL ödeme yapabilecek. Düzenlenecek kamplar şu tarihlerde gerçekleştirilecek 1'inci dönem 18-23 Haziran 2'nci dönem 25-30 Haziran 3'üncü dönem 2-7 Temmuz 4'üncü dönem 9-14 Temmuz