(Görüntülü Haber) Anadolu Efes - Banvit maçının ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic Banvit'i tebrik etmek istiyorum Banvit Başantrenörü Filipovski Rüyamızı gerçekleştirdik Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Çok fazla hücum ribaundu aldılar, biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik dedi. İntegral Forex Türkiye Kupası final maçında, Banvit'e 75-66'lık skorla mağlup olan Anadolu Efes'in Başantrenörü Velimir Perasoviç maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Banvit'in çok fazla hücum ribaundu aldığını kaydeden Perasovic, Banvit'i tebrik etmek istiyoruz. Başta sona çok sert oynadılar ve hak ettiler. İlk çeyrek kendilerine fırsat sağladılar ve öne geçtiler. Maçın devamında bunu değiştiremedik. Çok fazla hücum ribaundu aldılar biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik şeklinde konuştu. BANVİT BAŞANTRENÖRÜ FİLİPOVSKİ RÜYAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise, Herkesin bir rüyası olmalı. Biz rüyamızı gerçekleştirdik ama sadece bir rüya olmaz her zaman bir rüya olmalı dedi. Kendilerine basketboldan başka bir şey düşündürmeyen Banvit yönetimine teşekkür eden Filipovski, Çok güzel bir başarı. Mutluluktan dolayı kendi ekibime teşekkür ediyorum. Öncelikle bizim sadece basketbolla ilgilenmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu zaferde bize destek olan taraftara da teşekkür ediyorum diye konuştu. Rüyalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Filipovski, Herkesin bir rüyası olmalı. Biz rüyamızı gerçekleştirdik ama sadece bir rüya olmaz her zaman bir rüya olmalı. Rutin tek maçlı sistemlerde biraz daha gerçekçi olmak lazım. Kendi haddimizi biliyoruz. Kendi rüyamızı gerçekleştirdik ama başarıya ulaşmak için başka rüyalarımızın da olması lazım ifadelerini kullandı.