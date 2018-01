(Görüntülü Haber) Amed Sportif Faaliyetler - Sivas Belediyespor maçı tatil edildi

Hüsnü Ümit AVCI SİVAS,()

TFF 2'nci Lig'in 19'uncu haftasında Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında bugün oynanması gereken maç, rakip takımın sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi. Amed Sportif Başkanı Nurullah Edemen taraftar yasağı nedeniyle maça çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.

Deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşmak için Sivas'a gelen Amed Sportif Faaliyetler, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun öneki gün aldığı rakip taraftarın deplasman yasağını sebep göstererek maça çıkmama kararı aldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nda saat 13.00'te başlaması planlanan maç için kampa girdiği otelde mücadeleye beklemeye başlayan Amed Sportif Faaliyetler ekibinin takım otobüsü boş şekilde stada gönderildi. Ardından geri dönen otobüs, takımı kaldığı otelden aldı. Diyarbakır ekibi yoğun güvenlik önlemleri arasında Sivas'tan ayrıldı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Maçı bekleyen Sivas Belediyespor, hakemlerle birlikte sahaya Zeydin Dalı Operasyonu'na destek vermek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nca hazırlanan, Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız pankartıyla çıktı. Rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle maçın hakemi Çağdaş Altay ve yardımcıları bir süre bekledikten sonra tekrar soyunma odasına gitti. Müsabaka hakem Çağdaş Altay tarafından tatil edildi. Sivas Belediyesporlu futbolcular ise sahanın ortasında asker selamı verdi.

SİVAS BELEDİYESPOR BAŞKANI KARAMAN FEDERASYONUN ALACAĞI KARARI BEKLEYECEĞİZ

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amedspor bu müsabakaya çıkmadı. Gerekçesini bilmiyoruz. Bize resmi olarak bir şey bildirmediler. Biz Sivas Belediyespor olarak sahamızı, takımımızı, her şeyimizi hazırladık. Talimatlar doğrultusunda Sivas Belediyespor olarak sahaya çıktık. Her şeyimiz hazırdı. Fakat Amedspor kendi aralarında kaynaklanan bir sebepten dolayı bugün maça çıkmadı. Gerekçelerini bize resmi olarak bildirmedikleri için ne sebeple maça çıkmadıklarını bilmiyoruz. Bunu en iyisi kendileri ve federasyon bilir. Biz daha sonra federasyonun alacağı kararı bekleyeceğiz dedi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER BAŞKANI EDEMEN ÜÇ GÜNDÜR KONUŞUP, TARTIŞIYORDUK. BUGÜN KARARIMIZI NETLEŞTİRDİK VE MAÇA ÇIKMADIK

Doğan Haber Ajansı'nın () telefonla ulaştığı Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ise Takımın ismini Amedspor olarak değiştireli 2,5 sene oldu. Toplam deplasmanda 60 maça çıktık. Kupa maçları dahil bunların içerisinde Fenerbahçe ve Bursa maçları da var. 60 tane maçın 41 tanesinde deplasmana seyirci götürmeme cezası ile karşı karşıya kaldık. Bu kararı TFF almıyor. Bunun tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlı Valilik ve Kaymakamlıklar, İl Güvenlik Kurulları alıyor. Bunun için daha önce de protesto eylemleri yapmıştık. Artık bu gerçekten bizim canımızı sıktı. Her takımın deplasman özgürlüğü vardır. Seyircinin takıma gitme özgürlüğü vardır. Bu sebeple bu ülkede sadece Amedspor'a bu yapılıyorsa bu bizi rahatsız etti. Bu anlamda da Sivas Belediyespor maçında da seyirci yasağı vardı. Üç gündür konuşup, tartışıyorduk. Bugün kararımızı netleştirdik ve maça çıkmadık diye konuştu.