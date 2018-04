(Görüntülü Haber) Altınordu'ya Lucescu ziyareti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, son dönemde altyapıda gerçekleştirdiği hamlelerle alkış toplayan Altınordu'nun tesislerini gezerken İzmir temsilcisinden övgüyle söz etti. Yardımcısı Tayfur Havutçu ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun'la birlikte ilk olarak Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ni inceleyen Rumen teknik adam, Altınordu U18 takımının profesyonelliğe geçiş törenini izledi. Genç futbolcuların, "Mesleğe Geçiş Yemini" sonrası kendisini davet eden Altınordu'ya teşekkür eden Mircea Lucescu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu davet benim için çok büyük sürpriz oldu. İnanılmaz bir altyapıya sahip bir kulüple karşı karşıyayım. Oyunculara burada verilen sahalar, eğitim ve imkanlar muhteşem" dedi. Her şeyin eğitimle başladığını vurgulayan Mircea Lucescu, "Her konuda eğer eğitimi başa koyarak sonuç almamak mümkün değil. Altınordu'nun milli takımlar seviyesinde oyuncular yetiştirmesi çok normal. Kulübün başkanını, antrenörleri, yöneticileri, oyuncuları ve tüm çalışanları tebrik ediyorum. Eminim ki gelecek onların elinde ve onlara emanet" diye konuştu. Profesyonel sözleşme imzalayan 17 genç futbolcuya öğütlerde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, "Profesyonel olarak futbol mesleğini yapmak, belli seviyeye gelmek için çok çalışmak lazım. Bugün sizin için inanılmaz bir kariyer başlangıcı. Futbol dünyanın en güzel mesleği, çünkü severek yaptığınız bir iş. En önemlisi ise seyirciye, yöneticiye, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve kendine saygı duymak. Hepinize bol şans" şeklinde konuştu. Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Altınordu'nun Türkiye projesi olduğunu ifade ederek, "Bugün çok gururluyuz. İnanmış insanların bir araya geldiği bir kulübüz. Evlatlarımızı çok büyük emeklerle bugünlere hazırladık. Onlara her şeyin en iyisini vermeye çalıştık. Hepsi pırıl pırıl evlatlar. Ben onların Avrupa'ya gideceklerine çok inanıyorum. Bahtları açık olsun" dedi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Çağlar ve Cengiz gibi A Milli Takım'a yeni oyuncular kazandıracağımıza inanıyorum. Hayat onlar için şimdi başlayacak, profesyonel imza ile her şey bitmiyor. Hedefi en üst seviyeye çeken iki ağabeyiniz var. Demek ki olabiliyormuş" yorumunu yaptı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise sağlık sorunu nedeniyle törene katılamadı. Altınordu ziyaretinde tesis girişindeki Metin Oktay Heykeli önünde objektiflere poz veren, kırmızı-lacivertli kulübün efsane oyuncusu Sait Altınordu hakkında bilgi alan, hibrit çimle yapılan Şenes Erzik Sahası'nı gezen Mircea Lucescu, daha sonra Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni de inceledi. Lucescu, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan, A takımda forma giyen yetenekli futbolcular konusunda bilgi aldı. Hüseyin Eroğlu, kaleciler Erce ve Berke ile Barış'ın bu yıl takımın dikkat çeken isimleri olduğunu dile getirdi. Öte yandan Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Lucescu'ya altyapıda oyuncuların daha iyi gelişmesi için Ege yerine Marmara Bölgesi'ndeki kulüplerle karşılaşmak istediklerini iletti.