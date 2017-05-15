(Görüntülü Haber) Altay taraftarları İzmir'de meşalelerle kutlama yaptı

İZMİR'in köklü futbol kulüplerinden Altay, Play-Off'larda karşılaştığı Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek Spor Toto 2. Lig'e yükselmesi İzmir'deki taraftarları sokağa döktü. Altaylı taraftarlar takımlarının Spor Toto 2. Lig'e yükselmesini İzmir Gündoğdu Meydanı'nda meşaleler yakarak kutladı. İzmir'in köklü futbol kulüplerinden Altay, Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için Antalya'da Kocaelispor ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona ererken, penaltı atışlarında 6-5 kazanan Altay 2. Lig'e yükseldi. Maçın sona ermesinin ardından İzmir'deki Altay taraftarları, Spor Toto 2. Lig'e yükselen takımlarının başarısını kutlamak için Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakarak takımlarının marşlarını okuyan taraftarlar geç saatlere kadar eğlendi. Taraftarlar yaptıkları kutlamanın ardından olaysız dağıldı.